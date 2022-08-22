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Зеленский провел большое совещание с силовиками

  • 22.08.2022, 22:27
  • 3,358
Зеленский провел большое совещание с силовиками
Владимир Зеленский

Что обсудили.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня независимости провел большое совещание с руководством силовых органов и военных ведомств.

По его словам, на большом совещании были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.

«Ключевые вопросы — это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе — встречами, переговорами», — отметил Зеленский.

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