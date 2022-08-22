В Беларуси наблюдается падение во всех секторах экономики 22.08.2022, 22:44

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Впервые падение наблюдается и в ИТ-секторе.

Валовой внутренний продукт Беларуси падает уже шестой месяц подряд. Причем впервые падение наблюдается в ИТ-секторе – предупреждает Евразийский банк развития. ВВП – не единственный критерий здоровья экономики, пытаются успокоить чиновники. Что стало с ИТ-сектором и добавляют ли оптимизма другие предлагаемые властями показатели?

В июле этого года беларусские производители продали товаров на 10% меньше, чем в июле 2021 года. Новую статистику сокращения экономики опубликовал Евразийский банк развития. Некоторые секторы «усохли» в разы больше, чем экономика в целом, пишет «Белсат».

Грузоперевозки по сравнению с прошлогодним июлем упали на целых 35,5%. Оптовая торговля – на 21,8%, промышленное производство – на 12,2%, строительство – на 16,7%.

Из-за позднего начала жатвы сельское хозяйство в июле произвело продукции на четверть меньше, чем в прошлом году, однако может сократить отставание. Впервые экономисты отметили спад в секторе телекоммуникаций и связи.

Политические репрессии, а особенно бойкот, объявленный официальному Минску за помощь в российском нападении на Украину, заставляют айтишников уезжать. Согласно порталу dev.by, за два года после президентских выборов страну могли покинуть более 20 тысяч специалистов. Год назад сектор насчитывал 104 тысячи человек. В прошлом году эмиграцию работников еще мог компенсировать приход новонанятых специалистов. Однако в этом году, как отметил портал, ИТ-фирмы уволили на 8 тысяч больше, чем наняли.

По сравнению с семью месяцами прошлого года экономика Беларуси «ужалась» на 5,2%. Дальнейшего сокращения власти избежали, беря займы у коммерческих банков. Так считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. Деньги направляли на поддержание государственных предприятий. Денежный поток разгонял инфляцию, которая и так достигает 18%.

Оценивать экономику только по цифрам ВВП – не совсем правильно, убеждает замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Показателем экономического здоровья, по его мнению, является сальдо торгового баланса. Впервые Беларусь продала продукции на $ 2,3 млрд больше, чем приобрела. Однако, как замечает Анастасия Лузгина, радоваться не стоит. Предприятия перестали импортировать необходимые для производства компоненты.

Другие критерии для позитивной оценки ситуации содержит брошюра «Ключевые достижения Беларуси на современном этапе», разработанная Академией управления. В ней беларусам предлагают гордиться ростом позиции страны в малоизвестном мировом рейтинге счастья. Достижениями называют само существование МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша. О том, что последний накопил долгов на $ 600 млн и оказался на грани банкротства, идеологи не вспоминают. С гордостью отмечают, что в модернизацию НПЗ вложили $ 4 млрд. О том, что международные санкции заблокировали экспорт топлива, также умалчивают. Власти предлагают радоваться достижениями в борьбе с эпидемией ковида, спортивными победами и даже работой полярников.

Надежду на рост экономики правительство возлагает и на частный бизнес. Настало «время возможностей и их нужно максимально использовать», – заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Предприниматели, как видно, думают иначе. С начала года количество малых и средних фирм в Беларуси сократилось на 3 тысячи.

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