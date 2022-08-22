Арестованную яхту российского миллиардера Пумпянского пустят с молотка 22.08.2022, 23:11

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Судно оценивают в 63 млн фунтов стерлингов.

Яхта, принадлежавшая находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, будет продана с аукциона. Это будет первое подобное судно, которое будет выставлено на публичные торги с начала войны в Украине и последующих санкций, в рамках которых были заморожены роскошные суда в портах по всему миру, пишет Bloomberg.

Яхта Axioma была арестована в Гибралтаре в марте на британской территории у Гибралтарского пролива. Судно оценивают в 63 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что ее продадут по цене ниже этой.

В июле банк JPMorgan добился судебного решения в Гибралтаре, разрешающего продажу 73-метрового судна после того, как структура Пумпянского отказалась обслуживать кредит в размере 20,5 млн евро. Представитель банка отказался от комментариев.

Пятипалубный корабль с пейзажным бассейном и 3D-кинотеатром, вызвал «ошеломляющий интерес» среди покупателей. Аукционный дом получил около 115 запросов.

Пумпянский попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании после начала войны в Украине. После этого он перестал быть бенефициаром ТМК, группы «Синара», банка «Синара» и холдинга СТМ. Его доли в ТМК и банке «Синара» перешли менеджменту.

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