Данилов: Украинцы воочию увидят распад РФ 2 22.08.2022, 23:37

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Секретарь СНБО сделал заявление о шатании внутри российского общества.

Украинцы воочию увидят распад РФ и в этом виде она не будет функционировать. Этому способствует отсутствие единогласной поддержки войны в российском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова «24 канала».

«Российское общество уже начинает шататься. Единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что россияне уже думают об ответственности за преступления, совершенные против украинского народа, о неизбежности наказания. Также многие женщины поняли, что их мужчины все чаще возвращаются в Россию в черных пакетах.

Такие действия постепенно будут влиять на неизбежный распад Российской Федерации, который будет происходить на глазах украинцев. Данилов заявил, что вся украинская территория будет освобождена, а вот на государство-агрессорку будет ожидать другая судьба.

«Россияне называли Крым «красной линией» и говорили, что с такой обидой, как уничтожение крымского моста не смогут смириться. Однако им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые их ожидают ближайшие 5-7 лет», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Россия больше не будет функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.

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