Провокации из Беларуси: как к ним готовятся ВСУ 22.08.2022, 23:56

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Украинская разведка фиксирует массовое появление зенитных комплексов россиян на территории Беларуси.

По словам Юрия Игната, спикера Командования Воздушных сил ВСУ, россияне всегда привязывают свои провокации к каким-то датам.

Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

С первых минут полномасштабной войны российская армия начала использовать инфраструктуру аэродрома Зябровка, который давно отдали для гражданских нужд. Этот аэропорт находится в 25 км от границы с Украиной.

В течение августа оккупанты стягивали сюда множество военной техники и боеприпасов. По подсчетам мониторинговой группы Беларуски Гаюн, сейчас на складе может храниться до 60 ракет для комплексов С-300 и С-400.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что в аэродром перевезли от 10 до 14 зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, два комплекса Панцирь и три радиолокационных станции. Также там базируется много машин военного назначения, а в окрестностях аэропорта есть танки Т-72 и Искандеры.

В конце июля именно с Зябровки массированно обстреляли Украину. Россияне выпустили больше двух десятков ракет. Под прицелом тогда оказались Черниговская и Киевская области.

Что ждет Украину сейчас?

Стоит отметить, что программа праздничных мероприятий этого года держится в тайне.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат считает, что в этом году РФ будет «поздравлять» Украину с Днем Независимости.

– Напомню, враг напал на Украину вероломно 24 февраля, сразу после празднования так называемого Дня защитника Отечества. Они всегда это делают, всегда привязываются к каким-то датам, поэтому ожидаем каких-то нестандартных решений (в кавычках), от российских маньяков, которые могут попробовать что-нибудь такое сделать, — подчеркнул Игнат.

К примеру, россияне обстреливают Николаев из ракетных комплексов С-300, боеприпасы к которым как раз и накапливают в белорусской Зябровке. Комплекс С-300 создавался для противовоздушной обороны. Однако сейчас эти ракеты обстреливают наземную инфраструктуру.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что, возможно, у россиян ракеты, созданные для точных наземных ударов, уже в дефиците. Поэтому они используют советское наследие.

С-300 – советская разработка 1967 года. С-400 – это его более современная модификация. Ракеты этих комплексов могут поражать цели на расстоянии от 40 до 200 км.

Ракеты комплексов С-300 могут поражать цели на расстоянии до 75 км. При такой дальности стрельбы ракеты из Зябровки могут добраться до густонаселенных районов Черниговской области. До Киева уже не достанут, потому что до него 200 км.

Однако Украине угрожают не только С-300 и не только из Зябровки.

Российские генералы, когда планировали захватить Киев, пытались повторить то, что когда-то сработало: 21 августа 1968 года советские спецназовцы захватили аэропорт Праги, так началось вторжение СССР в Чехословакию.

На территории Беларуси, вблизи границ с Украиной, есть несколько аэродромов. К примеру, Барановичи, куда россияне постоянно стягивают технику и боеприпасы, там постоянно тренируются пилоты.

Спикер Командования Воздушных сил говорит, что гиперзвуковые ракеты противника, к сожалению, ВСУ не может эффективно поражать и даже обнаруживать их – это проблема для Воздушных сил.

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