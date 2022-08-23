Зеленский призвал ЕС не медлить с новым пакетом санкций 23.08.2022, 1:00

Дерзость России растет.

Евросоюзу необходимо ввести новый пакет санкций против России, поскольку чем дольше промежуток между ограничениями, тем сильнее дерзость Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем дольше промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России», - заявил Зеленский.

Также он отметил, что благодарен всем союзникам, которые продвигают необходимость признать Россию страной-террористом. По его словам, это решение будет принято в любом случае, это только вопрос времени.

«Вопрос только в том, сколько еще Россия успеет забрать жизней, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор», - добавил президент.

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