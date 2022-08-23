Китай настигла самая сильная жара за всю историю наблюдений 23.08.2022, 3:00

Пересохла река Янцзы.

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.

Как сообщает ВВС, знаменитая шанхайская набережная Вайтань, обычно ярко освещенная по ночам, на ближайшие двое суток погаснет для экономии электроэнергии. Район набережной, известный сочетанием исторических и футуристических зданий, популярен среди туристов.

На прошлой неделе Китай выпустил свое первое в этом году общенациональное предупреждение о засухе после того, как в некоторых районах, включая Шанхай в районе дельты Янцзы и Сычуань на юго-западе Китая, несколько недель наблюдалась экстремальная жара.

Вторая по величине экономика мира (после США или третья после США и ЕС) столкнулась с сильной засухой на фоне рекордной жары.

Река Янцзы сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков. По словам чиновников, водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощились почти наполовину.

Янцзы — третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн китайцев, и самый важный водный путь не только для экономики Китая, но и для глобальной цепочки поставок.

Этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда пересохли целые участки реки и десятки притоков. Уровень воды в главном русле Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Судоходные пути в среднем и нижнем течении реки также закрыты.

Потеря воды в обширной гидроэнергетической системе Китая особенно остро сказалась на ситуации в провинции Сычуань, получающей более 80% энергии от гидроэнергетики. В Сычуани и соседних провинциях температура превысила 40 градусов по Цельсию. Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн гектар сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине.

На прошлой неделе министерство подсчитало, что только в июле экономический ущерб от жары составил 2,73 млрд юаней ($400 млн), затронув 5,5 млн человек. Министерство финансов сообщило, что выделит 300 млн юаней ($44,30 млн) на помощь при стихийных бедствиях.

Между тем в некоторых частях центрального и юго-западного Китая власти приняли меры, чтобы вызвать дожди. Провинции вокруг реки Янцзы начали операции по засеванию облаков. В минувшую среду власти провинции Хубэй в центральном Китае также объявили о том, что начнут засевать облака, используя стержни из йодистого серебра, чтобы вызвать дождь.

Стержни из йодистого серебра, обычно размером сигареты, выстреливают в существующие облака, чтобы ускорить формирование кристаллов льда. Эти кристаллы увеличивают содержание влаги в облаках и повышают вероятность ее высвобождения, то есть дождя.

Засев облаков практикуется с 1940-х годов, и в Китае действует самая крупная программа подобного рода в мире. Перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году китайские власти тоже регулировали погоду, в тот раз - наоборот, для того чтобы предотвратить дожди. Аналогичные методы также используются для того, чтобы вызвать снегопад или смягчить град.

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