Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии
- 23.08.2022, 4:00
Имя нового председателя Консервативной партии объявят уже в сентябре.
5 сентября будет объявлено имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Об этом сообщает Sky News.
Сопредседатель консерваторов Эндрю Стефенсон рассказал, что победитель битвы за корону Консервативной партии будет представлен на церемонии в 12:30 за две недели.
В письме депутатам-консерваторам и коллегам, который имеет название «Объявления руководства: договоренности», Стефенсон призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие в понедельник, 5 сентября.
«Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральной Вестминстерской зале, при этом участники должны занять свои места в 12:15», - написал Стивенсон.
Коронация нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул.