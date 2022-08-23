США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам 23.08.2022, 5:00

Вашингтон считает, что несогласные с политикой Кремля имеют право на получение помощи.

Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России, заявил в понедельник представитель Госдепартамента.

«США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых для нарушений прав человека. Нам также было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России», — говорится в заявлении официального представителя.

Он добавил, что США «сотрудничали с союзниками и партнерами, чтобы наложить санкции, включая визовые ограничения для кремлевских чиновников и их помощников».

«С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты предприняли шаги по введению визовых ограничений почти для 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину», — говорится в заявлении. «Мы продолжим выявлять причастных к российскому вторжению и будем призывать к ответственности за их поведение. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности», передает CNN.

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