Украинские военные подтвердили поражение двух мостов под Херсоном
- 23.08.2022, 7:34
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Оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике, а также лишились склада боеприпасов.
В понедельник, 22 августа, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и моста через Каховскую ГЭС.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховке», — говорится в сообщении.
В течение дня украинские летчики нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.
В течение 22 августа на юге Украины российские оккупанты потеряли:
17 солдат;
1 ЗРК «Бук»;
1 минометный комплекс «Сани»;
5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.
В ответ оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.
В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженных 28 ракетами типа «Калибр». Всего возле побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.