Украинские военные подтвердили поражение двух мостов под Херсоном 23.08.2022, 7:34

3,280

Оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике, а также лишились склада боеприпасов.

В понедельник, 22 августа, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и моста через Каховскую ГЭС.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховке», — говорится в сообщении.

В течение дня украинские летчики нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.

В течение 22 августа на юге Украины российские оккупанты потеряли:

17 солдат;

1 ЗРК «Бук»;

1 минометный комплекс «Сани»;

5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.

В ответ оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.

В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженных 28 ракетами типа «Калибр». Всего возле побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».