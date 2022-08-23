В Севастополе и Балаклаве прогремела серия мощных взрывов 1 23.08.2022, 7:44

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Взрывы были такой силы, что вылетели окна в жилых домах.

В Крыму прогремела серия мощных взрывов в Севастополе и Балаклаве, сообщают местные жители.

По словам горожан, взрывы были такой силы, что начали трястись окна в жилых домах. По неподтвержденной информации, в Севастополе в некоторых районах вылетели окна, передает издание «Факты».

– Балаклава, Крым. Были слышны взрывы. Местные сообщают, что затряслись окна. В Севастополе в некоторых районах вылетели окна. Любопытно. Стоп. А где же ПВО? Взрыв слышали везде, стены и окна тряслись, а о ПВО ни слова, — говорится в сообщении Telegram-канала «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами».

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