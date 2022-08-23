Путин может потерять власть 1 23.08.2022, 7:46

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Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский рассказал, когда Украина победит в войне.

Украина может победить в войне против России в октябре этого года или летом 2023 года.

Это все зависит только от того, получат ли ВСУ нужное им оружие.

Об этом в эфире ТСН сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

«Основной сценарий - вся ситуация сейчас в руках ВСУ, которые могут снести Крымский мост и освободить Херсон. И ВСУ могут это сделать, если бы они получили нужное оружие. Путину придется смириться с поражением и для начала отвести войска. Второй вариант – перемирие не будет, но если оружие не поступит ВСУ раньше ноября, то потом начнутся морозы. Произойдет замораживание конфликта. Тогда в России могут произойти новые теракты», – пояснил публицист.

Пионтковский отметил, что после поражения в войне Путин может лишиться власти в России.

«Россия стратегически уже проиграла войну, потому что не захватила Киев. Победа Украины будет либо в октябре этого года, либо летом 2023 года», — подчеркнул публицист.

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