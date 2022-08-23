В Беларуси готовят масштабную девальвацию в стиле Прокоповича? 3 23.08.2022, 7:59

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Лукашенко и пропаганда заговорили о «пользе» обесценивания рубля.

Вот уже несколько дней белорусские пропагандисты говорят вслед за Лукашенко о том, что девальвация рубля помогла «спасти» белорусское сельское хозяйство. Подобные нарративы совпали со слухами о возможной девальвации в России — а белорусский рубль сегодня де-факто привязан к российскому, пишет «Наша Нива».

19 августа Лукашенко ездил к аграриям и поделился секретами «успехов» белорусского сельского хозяйства:

«Мы пережили две пятилетки возрождения деревни. И когда первую пятилетку мы планировали в той страшной бедноте, я вспоминаю двух человек.

Александра Андреевича Попкова, он был тогда, по-моему, вице-премьером, и Петра Петровича Прокоповича, был председателем Национального банка.

Это люди, которые были один справа, один слева. Сформировали план пятилетний «возрождения» деревни.

Точно определили критерии — это не должны быть частные фермерские хозяйства.

Нельзя разваливать совхозы, колхозы. Сегодня мы понимаем, что тогда мы не ошиблись, создавая укрупненные товарные сельскохозяйственные производства. Начинали тогда на востоке с «Александрийского», и тут Петр Петрович начинал. Эти два хозяйства были первые построены — они небольшие, мы их укрупняли постепенно — и видим, что они справляются.

При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. А где брали?

Помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты. Сегодня я уж честно могу сказать, что тогда я дал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит — будем печатать.

Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на аграрные проекты», — заявил политик.

Лукашенко ни слова не сказал о негативных последствиях той девальвации для других отраслей белорусской экономики и катастрофическом обнищании граждан, которые держали свои сбережения в национальной валюте.

Вслед за Лукашенко, хвалить девальвацию начали и пропагандисты.

Вот что сказал в эфире ОНТ Игорь Тур:

— Девальвацию Прокоповича я помню хорошо. ( … ) Укрепив болезненной девальвацией аграрный скелет, мы получили возможность развивать дальше организм белорусской экономики. Без той девальвации ради аграрного сектора не было бы сегодня у нас сильной промышленности, химического комплекса и даже модной IT-сферы. Если вдруг мы потеряем сельское хозяйство — дело будет не только в ней. Тогда просто сожмется вся экономика. Потому что организм не может жить без скелета.

Вставил свои пять копеек о девальвации и Николай Щекин из Академии наук.

«Лукашенко принял беспрецедентные шаги по «восстановлению» сельского хозяйства, включая девальвацию», — сказал он.

«Лукашенко взял на себя полную ответственность и позволил провести определенную девальвацию, понимая, какую нагрузку понесет страна. Другого выхода не было. ( … ) И действительно, такие как Александр Попков и Петр Прокопович выступили в качестве мотора по реализации программы возрождения и развития села», — сказал Щекин.

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