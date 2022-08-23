Разведка США узнала о планах РФ ударить по украинским правительственным объектам 1 23.08.2022, 8:02

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Атака намечена на ближайшие дни.

Чиновник американской администрации сообщил, что российская армия в ближайшее время планирует ударить по гражданской инфраструктуре Украины, под угрозой правительственные объекты.

У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника.

«У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары представляют гражданскому населению и гражданской инфраструктуре», – цитируют его заявление в агентстве.

Чиновник сообщил, что это заявление основывается на данных разведки США.

Напомним, Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине в ближайшие дни, особенно 24 августа — в День Независимости Украины.

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