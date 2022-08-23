В Херсоне подорвали помощника гауляйтера Сальдо 2 23.08.2022, 8:13

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Пособник оккупантов отвечал за «внутреннюю политику».

Во временно захваченном Россией Херсоне в автомобиле подорвали помощника оккупационного «главы администрации Херсонской области» Владимира Сальдо. Речь идет про Игоря Телегина.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Инцидент произошел около 18:00. Пока о состоянии коллаборанта ничего не известно. Как отмечается, место взрыва оцепили, к автомобилю никого не подпускают.

В Telegram-канале RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, сообщили, что Телегина якобы ликвидировано. По данным канала, подрыв авто совершили партизаны.

В оккупационной администрации Телегина назначили «главой» «Департамента внешних связей и внутренней политики».

О Телегине известно, что он был фейковым «афганцем» и во время встреч с настоящими ветеранами-афганцами заставлял их поддержать оккупантов. Он также носил награды, которые ему никто не присваивал.

В 2010 году предатель пытался стать депутатом Херсонского горсовета, в 2020 году возглавил Харьковскую областную организацию политической партии «Блок Владимир Сальдо», которая сейчас ликвидирована.

Напомним, 5 августа российские пропагандисты сообщили, что оккупационного «главу администрации Херсонской области» Владимира Сальдо ввели в состояние медикаментозной комы. Предателя Украины собирались спецбортом перевезти из Крыма в одну из московских больниц. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за резкого ухудшения здоровья.

Как сообщали росСМИ, врачи подозревали, что гауляйтера могли отравить.

«Кровь и мочу Владимира Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование – врачи полагают, что «главу пророссийской администрации Херсонской области" отравили. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней», – писал один из Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

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