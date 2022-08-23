Россия пылает: в Ростовской области разгорелся масштабный лесной пожар

Россия пылает: в Ростовской области разгорелся масштабный лесной пожар5
- 23.08.2022, 8:16
- 3,288
Пожар тушат 177 спасателей и 50 единиц техники.
Еще в одном регионе РФ пожарные пытаются обуздать огонь, охвативший уже 50 гектаров леса.
В Ростовской области разгорелся масштабный пожар, охвативший территорию площадью 50 га.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на местное управление МЧС.
Информация о пожаре в Каменском районе Ростовской области поступила в МЧС в 14:28 по киевскому времени. Тогда была зафиксирована вспышка на площади 0,5 га.
К вечеру в огне было уже 32 га леса, впоследствии площадь возгорания увеличилась до 40 га, затем — до 50 га.
Пожар тушат 177 спасателей, задействовано 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.
Всего в России в настоящее время зафиксировано около 100 лесных пожаров в 18 регионах.
Из-за стихийного возгорания в Рязанской области 22 августа объявили режим чрезвычайной ситуации. По данным Авиалисоохраны, огонь охватил здесь площадь 8-9 тысяч гектаров.
Напомним, ранее жителей Москвы предупредили о максимальной концентрации гари в воздухе из-за пожаров в Рязанской области.