Генштаб Украины предупредил об ударах с территории Беларуси

Генштаб Украины предупредил об ударах с территории Беларуси1
- 23.08.2022, 8:23
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В приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.
Генштаб ВСУ предупредил, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.
«На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь», — говорится в утренней сводке украинского Генштаба в Facebook.