Генштаб Украины предупредил об ударах с территории Беларуси 1 23.08.2022, 8:23

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В приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Генштаб ВСУ предупредил, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

«На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь», — говорится в утренней сводке украинского Генштаба в Facebook.

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