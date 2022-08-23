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Сакральная жертва Дугина

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  • 23.08.2022, 8:34
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Сакральная жертва Дугина

Интересы Путина и главного идеолога «русского мира» могли совпасть.

Убийство Дарьи Дугиной, дочери ультраправого философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, российские следователи раскрыли в рекордно короткие сроки – за два дня. На роль «подрывника» автомобиля, в котором ехала Дугина, назначили украинку Наталью Вовк, пишет «Зеркало недели».

В ультраправой среде сразу же начали говорить, что погибнуть должен был сам Дугин. Империалист и украинофоб, призывавший убивать украинцев, мог бы стать «идеальной мишенью» для граждан страны, шестой месяц противостоящей российской агрессии.

Но заботливо разложенные на виду кричащие улики, место взрыва – элитный район Подмосковья, и показательная «небрежность» операции свидетельствуют о причастности к взрыву спецов ФСБ, а не ГУР.

«Вероятно, план заключался в том, чтобы представить Александра Дугина настоящей целью убийства. Если заставить мир поверить, что убийцы нацелились на Александра, а достали Дарью, вся операция выглядит неуклюжей, будто это сделал кто-то, кто не полностью контролирует ситуацию и территорию. Не россияне. Именно нарочитая неуклюжесть операции создает впечатление, будто это сделали украинцы», - рассуждает историк Камиль Галеев.

Дугин не был для украинцев такой знаковой фигурой, как другие российские пропагандисты, отмечает политолог, бывший глава Фонда Белля в Украине Сергей Сумленный. Дарью Дугину в Украине вообще не знали.

«Могли ли украинские спецназовцы иметь отношение к этой атаке? Сомневаюсь. Дугин не был величайшим российским пропагандистом. Он не являлся для украинцев лицом российской агрессии. Скабеева, Соловьев, Толстой, Киселев, Симоньян – кто угодно был бы более логичной целью», - отмечает политолог.

Таким образом, если убийство Дугиной организовала ФСБ, приказ должен был явно либо неявно исходить от самого президента РФ Владимира Путина, которому такой теракт может быть нужен и для эскалации войны в Украине, и для внутренних «чисток», предполагает Галеев.

«Если Путин хочет эскалировать войну в Украине или политические чистки внутри России, ему нужен повод, чтобы оправдать свое «возмущение». Желательно некий «террористический акт». А Путин не может просто взрывать жилые дома: он уже использовал этот трюк раньше», - добавляет Галеев, подразумевая серию терактов перед Второй Чеченской войной.

Политически Дугина угрозы не представляла, несмотря на предположение, что таким образом российские власти хотят разобраться с радикальными националистами. Однако Путин активно искал «жертвенное животное», с помощью которого можно было бы решить большие и малые проблемы.

И, каким бы странным это не показалось на первый взгляд, интересы Владимира Путина и Александра Дугина могли совпасть.

Дарья Дугина в разговоре с влиятельными людьми лично рекламировала себя как человека, который знает, как вести войну, и пыталась «подать» как лидера российских националистов. К тому же отношения отца с дочерью были не лучшими.

«Единственный вариант, при котором она стала целью, когда он сам планировал убийство. Давайте остановимся на этом, это не так странно, как кажется», - пишет Сумленный.

Дугин является философом культа смерти и жертвоприношения и всегда говорил, что опыт смерти является важнейшим. В его «евразийской» идеологии могущественный Отец жертвует жизнь дочери, чтобы привести в движение сверхъестественные силы и улучшить свое слабое положение. А Дугин всегда был «звездой третьего класса», Кремль активно эксплуатировал его идеи, но в круг элиты не приглашал.

«На своей эзотерической ультраправой веб-странице «Arctogaea» Александр Дугин опубликовал огромную статью о давней мистической традиции приносить детей в жертву, включая случай, когда отец пожертвовал жизнью своей дочери», - напоминает политолог.

В апреле 2020 года Дугин писал, что определенные элиты должны появиться только с одной целью – быть убитыми (принесенными в жертву) в сложные времена, чтобы общество могло волшебным образом откупить утраченную поддержку Богов.

Осведомленностью Дугина о предстоящем убийстве объясняет обмен машинами между отцом и дочерью: он забрал ее машину, а она взяла его, добавляет Галеев.

«Вероятно, Александру сообщили об этом решении только после его принятия. Но если бы этот папа предложил свою дочь как жертвенное животное, я бы не очень удивился. Возможно, он узнал, что она рассказывает о великом и мудром Дугине за его спиной», - предполагает историк.

Политолог Сумленный считает, что кроме основания для закручивания гаек внутри РФ, убийство Дугиной может стать сигналом «ястребам» войны, чтобы заставить их замолчать. И хотя он явно противоречит сценарию с активизацией боевых действий в Украине, для Кремля, где за влияние борются разные кланы и группы, эта ситуация не является чем-то исключительным.

«И, конечно, не следует забывать о каннибалистских тенденциях в ультраправых российских группах. Может ли Дугина здесь кто-то ненавидеть? Конечно. Эти люди могут устанавливать бомбы? О да, многие воевали в Украине. Этот мотив нельзя игнорировать», - резюмирует эксперт.

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