Сакральная жертва Дугина 2 23.08.2022, 8:34

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Интересы Путина и главного идеолога «русского мира» могли совпасть.

Убийство Дарьи Дугиной, дочери ультраправого философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, российские следователи раскрыли в рекордно короткие сроки – за два дня. На роль «подрывника» автомобиля, в котором ехала Дугина, назначили украинку Наталью Вовк, пишет «Зеркало недели».

В ультраправой среде сразу же начали говорить, что погибнуть должен был сам Дугин. Империалист и украинофоб, призывавший убивать украинцев, мог бы стать «идеальной мишенью» для граждан страны, шестой месяц противостоящей российской агрессии.

Но заботливо разложенные на виду кричащие улики, место взрыва – элитный район Подмосковья, и показательная «небрежность» операции свидетельствуют о причастности к взрыву спецов ФСБ, а не ГУР.

«Вероятно, план заключался в том, чтобы представить Александра Дугина настоящей целью убийства. Если заставить мир поверить, что убийцы нацелились на Александра, а достали Дарью, вся операция выглядит неуклюжей, будто это сделал кто-то, кто не полностью контролирует ситуацию и территорию. Не россияне. Именно нарочитая неуклюжесть операции создает впечатление, будто это сделали украинцы», - рассуждает историк Камиль Галеев.

That had an additional benefit. If we make the world believe that assassins targeted Alexander, but got Darya, the entire operation looks clumsy. It looks as if it is done by someone who does not have full control over the situation and over the territory. Not by Russians pic.twitter.com/VBPh9H8nFi — Kamil Galeev (@kamilkazani) August 22, 2022

Дугин не был для украинцев такой знаковой фигурой, как другие российские пропагандисты, отмечает политолог, бывший глава Фонда Белля в Украине Сергей Сумленный. Дарью Дугину в Украине вообще не знали.

«Могли ли украинские спецназовцы иметь отношение к этой атаке? Сомневаюсь. Дугин не был величайшим российским пропагандистом. Он не являлся для украинцев лицом российской агрессии. Скабеева, Соловьев, Толстой, Киселев, Симоньян – кто угодно был бы более логичной целью», - отмечает политолог.

4.3.1.) Dugin can be targeted by both groups - as it is not important that he was targeted (and killed in the successful scenario), but what informational campaign follows. "We must fight back!" or "Look what insanity Dugin brought to us". 8/x — Sergej Sumlenny (@sumlenny) August 21, 2022

Таким образом, если убийство Дугиной организовала ФСБ, приказ должен был явно либо неявно исходить от самого президента РФ Владимира Путина, которому такой теракт может быть нужен и для эскалации войны в Украине, и для внутренних «чисток», предполагает Галеев.

«Если Путин хочет эскалировать войну в Украине или политические чистки внутри России, ему нужен повод, чтобы оправдать свое «возмущение». Желательно некий «террористический акт». А Путин не может просто взрывать жилые дома: он уже использовал этот трюк раньше», - добавляет Галеев, подразумевая серию терактов перед Второй Чеченской войной.

Политически Дугина угрозы не представляла, несмотря на предположение, что таким образом российские власти хотят разобраться с радикальными националистами. Однако Путин активно искал «жертвенное животное», с помощью которого можно было бы решить большие и малые проблемы.

И, каким бы странным это не показалось на первый взгляд, интересы Владимира Путина и Александра Дугина могли совпасть.

Дарья Дугина в разговоре с влиятельными людьми лично рекламировала себя как человека, который знает, как вести войну, и пыталась «подать» как лидера российских националистов. К тому же отношения отца с дочерью были не лучшими.

An overly ambitious golden kid who:



1. Privately advertises *herself* as a person who knows how to fight a war in conversations with influential people

2. Wants to sell *herself* as the Russian nationalist leader

3. Damaged relations with her dad



would be a perfect candidature pic.twitter.com/Djbg14SGFx — Kamil Galeev (@kamilkazani) August 22, 2022

«Единственный вариант, при котором она стала целью, когда он сам планировал убийство. Давайте остановимся на этом, это не так странно, как кажется», - пишет Сумленный.

Дугин является философом культа смерти и жертвоприношения и всегда говорил, что опыт смерти является важнейшим. В его «евразийской» идеологии могущественный Отец жертвует жизнь дочери, чтобы привести в движение сверхъестественные силы и улучшить свое слабое положение. А Дугин всегда был «звездой третьего класса», Кремль активно эксплуатировал его идеи, но в круг элиты не приглашал.

THREAD Regarding the question "who could stay behind Darya Dugina's death". We need to separate many topics here.

1) Dugina was a devoted and important Nazi propagandist and a party member, but WAY far from being a star in Russia. In Ukraine or else she wasn't known at all; 1/x — Sergej Sumlenny (@sumlenny) August 21, 2022

3.1) Let me elaborate on this. It is not as weird as one can think. Dugin was a philosopher of the cult of death and sacrifice. He always said, that the death experience is the most important one. He was a Death Eater. In his "Eurasist" ideology a mighty Father sacrificing... 4/x — Sergej Sumlenny (@sumlenny) August 21, 2022

UPDATE: in his April 2020 article, Alexandr Dugin clearly wrote, that parts of the elite should be groomed with one purpose - to be killed (sacrificed) amid challenging times, so the society could magically buy back the lost support of the Gods. Does it give us any call? pic.twitter.com/QMJA5Yj8Hv — Sergej Sumlenny (@sumlenny) August 21, 2022

«На своей эзотерической ультраправой веб-странице «Arctogaea» Александр Дугин опубликовал огромную статью о давней мистической традиции приносить детей в жертву, включая случай, когда отец пожертвовал жизнью своей дочери», - напоминает политолог.

В апреле 2020 года Дугин писал, что определенные элиты должны появиться только с одной целью – быть убитыми (принесенными в жертву) в сложные времена, чтобы общество могло волшебным образом откупить утраченную поддержку Богов.

Darya Dugina's assassination was almost certainly organised by the Russian FSB. Assuming this is true, then:



1. Order must've been explicitly/implicitly given by Putin

2. It was Darya, not Alexander who was the target

3. Alexander knew it ofc. He's just making show for a public pic.twitter.com/CpqokLY8fX — Kamil Galeev (@kamilkazani) August 22, 2022

Осведомленностью Дугина о предстоящем убийстве объясняет обмен машинами между отцом и дочерью: он забрал ее машину, а она взяла его, добавляет Галеев.

«Вероятно, Александру сообщили об этом решении только после его принятия. Но если бы этот папа предложил свою дочь как жертвенное животное, я бы не очень удивился. Возможно, он узнал, что она рассказывает о великом и мудром Дугине за его спиной», - предполагает историк.

4) Russian FSB or other Kremlin groups. I would say, it is the most realistic version. Here 2 very opposite motives can be in place:

4.1) Intensifying the war via playing the card "Ukrainians are killing us in Moscow!"

4.2) Exit strategy sending signals to the hawks "shut up" 6/x — Sergej Sumlenny (@sumlenny) August 21, 2022

Политолог Сумленный считает, что кроме основания для закручивания гаек внутри РФ, убийство Дугиной может стать сигналом «ястребам» войны, чтобы заставить их замолчать. И хотя он явно противоречит сценарию с активизацией боевых действий в Украине, для Кремля, где за влияние борются разные кланы и группы, эта ситуация не является чем-то исключительным.

«И, конечно, не следует забывать о каннибалистских тенденциях в ультраправых российских группах. Может ли Дугина здесь кто-то ненавидеть? Конечно. Эти люди могут устанавливать бомбы? О да, многие воевали в Украине. Этот мотив нельзя игнорировать», - резюмирует эксперт.

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