В МАРТ «раскрыли» секрет дороговизны белорусских яблок 3 23.08.2022, 8:38

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Министру торговли стало «абсолютно все понятно».

Белорусские яблоки дороже польских, но это из-за того, что «в Польше дотации на сельское хозяйство, а в Евросоюзе демпингуют». Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов в эфире телеканала СТВ.

У Алексея Богданова спросили, почему белорусские яблоки дороже польских, на что Богданов подтвердил, что сейчас отечественные яблоки пока стоят больше, чем яблоки из Польши.

«Только начало сезона, это первые урожаи», — объяснил он.

А что касается польских яблок, то там, по словам министра, «абсолютно все понятно»: «У них такие дотации на сельское хозяйство».

Он также согласился с посылом ведущего, что в Евросоюзе демпингуют.

«В Евросоюзе, конечно, демпинг есть. Здесь конкуренция. И нашим производителям необходимо к этой цене подтягиваться», — добавил глава МАРТ.

В настоящее время, например, в «Евроопте», самые дешевые польские яблоки («яблоко красное») продают по 2,54 рубля за килограмм, белорусские («яблоко раннее») — по 2,86 за килограмм.

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