Американка кормит с рук стаю аллигаторов: видео стало популярным в Сети 23.08.2022, 9:04

Ролик сняли в штате Флорида.

Смотрительница аллигаторовой фермы в городе Эверглейдс, штат Флорида (США), покормила питомцев с рук, точно собачек — при этом находясь посреди бассейна, кишащего десятками рептилий. Процесс кормления хищников попал на видео, которое опубликовал зоозащитник Зейн Шапиро на своей странице в Instagram.

Зоозащитник сопроводил видео подписью: «Мэдди кормит надоедливых аллигаторов!»

В ролике женщина голыми руками кладет пищу в пасть аллигатора. В этот момент ее окружают около 30 других крокодилов, которые ждут своей очереди на получение еды.

При этом рептилии не проявляют к смотрительнице никакой агрессии, а сама Мэдди ласково похлопывает очередного аллигатора рукой по голове, после того, как дает ему кусочек мяса. Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 22 тысяч просмотров и свыше 700 лайков.

Пользователей особенно поразило олимпийское спокойствие женщины, окруженной опасными хищниками. «Однажды они точно съедят ее», — написал один из них. На это автор публикации ответил: «Нет».

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