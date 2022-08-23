Американка кормит с рук стаю аллигаторов: видео стало популярным в Сети
- 23.08.2022, 9:04
Ролик сняли в штате Флорида.
Смотрительница аллигаторовой фермы в городе Эверглейдс, штат Флорида (США), покормила питомцев с рук, точно собачек — при этом находясь посреди бассейна, кишащего десятками рептилий. Процесс кормления хищников попал на видео, которое опубликовал зоозащитник Зейн Шапиро на своей странице в Instagram.
Зоозащитник сопроводил видео подписью: «Мэдди кормит надоедливых аллигаторов!»
В ролике женщина голыми руками кладет пищу в пасть аллигатора. В этот момент ее окружают около 30 других крокодилов, которые ждут своей очереди на получение еды.
При этом рептилии не проявляют к смотрительнице никакой агрессии, а сама Мэдди ласково похлопывает очередного аллигатора рукой по голове, после того, как дает ему кусочек мяса. Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 22 тысяч просмотров и свыше 700 лайков.
Пользователей особенно поразило олимпийское спокойствие женщины, окруженной опасными хищниками. «Однажды они точно съедят ее», — написал один из них. На это автор публикации ответил: «Нет».