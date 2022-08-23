Эстония жестко ответила на провокацию РФ в связи с убийством Дугиной 23.08.2022, 9:11

Глава МИД озвучил официальную позицию Таллина.

В Эстонии отреагировали на гибель российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу, в частности, назвал провокацией заявление ФСБ Российской Федерации о причастности к инциденту некой украинки Натальи Вовк и ее бегстве в Эстонию.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам дипломата, Москва пытается давить на Таллин из-за поддержки Украины.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить», - подытожил Рейнсалу.

Смерть Дарьи Дугиной - что известно

Дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина, Дарья Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа в результате подрыва ее машины. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

Уже через сутки ФСБ РФ объявила о «раскрытии» убийства дочери главного идеолога «русского мира» Александра Дугина – Дарьи. Спецслужба назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы ранее проходила службу в составе украинского батальона «Азов» и показали ее фото и удостоверения.

В полку «Азов» заявили, что «женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку «Азов» и никогда не принадлежала к подразделению».

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