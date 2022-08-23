«Лукашенко послан недвусмысленный сигнал о перспективах» 5 23.08.2022, 9:17

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фото: getty images

Ситуация для диктатора усложнилась.

Телеграм-канал «Кремлевский мамковед» написал об откровениях канцлера ФРГ Олафа Шольца, который раскрыл слова Путина во время их частных переговоров, что «Украина и Беларусь не должны существовать как самостоятельные государства»:

– Вне зависимости от того, говорит ли Шольц правду или нет, белорусскому правителю послан недвусмысленный сигнал о перспективах. Явных поводов для очередной «спецоперации» в Беларуси пока не наблюдается, так как на данный момент режим Лукашенко выдерживает мину предельной лояльности, плотно завися от финансовой поддержки из Москвы.

Однако даже искреннее заверение в верности союзническим обязательствам не упрощает жизнь Минску.

Теперь любой разворот в сторону Запада со стороны белорусских властей будет рассматриваться российским режимом как предательство, которое может создать конфликт и спровоцировать обращение в стиле «Белоруссии имени Ленина».

Пока подобное развитие событий выглядит маловероятным, но уроки февраля показывают, что сейчас возможно все и даже чуть больше.

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