Власти Минска рассказали, почему в «белорусском» мотоцикле на «Мотовело» нет ничего белорусского 7 23.08.2022, 9:32

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Чиновники признались, что в Беларуси могут исчезнуть и собственные велосипеды.

Лукашенко во время визита 15 августа на «Мотовело» раскритиковал проваленные поручения по локализации производства. Кроме того ему показали байк «белорусского производства», вероятно, не только все детали оказались завозными, но даже дизайн не прошел проверку на импортозамещение. Лукашенко приказал заместителю председателя Минского горисполкома Надежде Лазаревич найти замену нынешнему директору предприятия Николаю Ладутько. А она в эфире СТВ спустя неделю рассказала, почему в «белорусском» мотоцикле на «Мотовело» не было почти ничего белорусского.

«Что касается «Мотовело», там все немного не так. Действительно не было развития конструкторской базы. Не стояло задачи по локализации и усилению производства именно белорусского. Мы детально разбираемся по каждому велосипеду или другой машине, которая там собирается. Все локализовать невозможно. И не нужно. Нужно изучить позиции, которые максимально реализуются в Республике Беларусь. 70% уходит на экспорт на «Мотовело», — заявила Лазаревич.

При этом она признала, что продукцию предприятия нельзя назвать белорусской.

«Это не белорусское. И мы будем заниматься. Сейчас у нас разработаны программы, и мы их доведем до логического завершения в обязательном порядке. Мы будем локализовывать определенные узлы и замещать их белорусскими. Отработав, конечно, с нашими китайскими партнерами, которые поставляют машкомплекты на «Мотовело», — добавила зампред Мингорисполкома.

«Понимаете, производственная площадка превращается в торговую. Вот и все. Мы теряем компетенцию. Сегодня есть китайские партнеры, завтра их не будет. И что, у нас не будет велосипеда? А я его не будет. Нет практики создания. Это целая наука, технология. Однозначно необходимо этим заниматься. Даже если нет навыков, их нужно развивать», — сказала Лазаревич.

Отметим, что в ее заявлении о том, что «не стояло задачи по локализации и усилению производства именно белорусского» на «Мотовело», есть определенная доля лукавства.

При прошлом визите на «Мотовело» в марте 2021-го года, Лукашенко определенно поручил Ладутько заняться «локализацией».

«Вопрос номер один для тебя — не только восстановление производства и его удвоение, а локализация. Сборочное производство — это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами», — сказал тогда Лукашенко.

Напомним, Лукашенко во время визита 15 августа на «Мотовело» раскритиковал проваленные поручения по локализации производства. Кроме того ему показали байк «белорусского производства», в котором, вероятно, не только все детали оказались завозными, но даже дизайн не прошел проверку на импортозамещение.

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