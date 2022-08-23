Дешевле самой дешевой «однушки»: какие продают в 30 км от Минска

Дешевле самой дешевой «однушки»: какие продают в 30 км от Минска2
- 23.08.2022, 9:42
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Чтобы превратить их в дом мечты требуется не так много затрат.
Выбирая себе загородный дом для отдыха и жизни, многие обходят стороной садовые товарищества. Однако, к таким объектам стоит присмотреться, ведь, чтобы превратить их в дом мечты требуется не так много затрат. Журналисты нашли в базе Realt три дома-новостройки с хорошим ремонтом и близко к Минску. Вот как они выглядят и сколько стоят.
Садовое товарищество «Зеленый Сад», Логойский район
Дача находится в 29 км от Минска в СТ «Зеленый Сад». Она была построена в 2019 году и занимает 35 м².
Двухэтажный дом построен из гипсо-стружечных и цементно-стружечных плит. Он утеплен и готов к заселению. Внутри сделан ремонт, проведены коммуникации: вода сезонная, канализация местная, электрическое отопление.
Автор объявления отмечает, что некоторые соседи живут в СТ круглогодично. Этому способствуют хорошие подъездные пути. Не забывают чистить дорогу и зимой.
Сам участок занимает почти 10 соток. Там много места для реализации ландшафтных идей, но и без этого есть на что любоваться, ведь на территории растут березы.
В 600 метрах находится остановка общественного транспорта. Рядом располагаются горнолыжные курорты.
Стоимость дачи - 25 тысяч долларов.
Садовое товарищество «Генетик», Дзержинский район
СТ «Генетик» находится в 27 км от Минска. Там продается двухэтажная дача 2018 года постройки на 62 «квадрата».
Дом построен из бруса. Внутри уже сделана отделка и проведена электрика в ретро-стиле. Древесина защищена при помощи пропитки.
По плану на первом этаже располагаются кухня, гостиная и санузел. На втором — спальня. В доме есть биотуалет, мойка с электронагревателем, деревянная кухня. Вода — сезонная и пока находится на участке. В будущем можно решить этот вопрос и обустроить полноценный санузел.
Ровный участок занимает 6,8 сотки. Он огорожен, там растут декоративные, плодоносящие деревья и кустарники. Два раза в неделю в СТ приезжает автолавка. В пешей доступности находится грибной лес и озеро.
Стоимость объекта — 24 тысячи долларов.
Садовое товарищество «Березка», Воложинский район
На продажу выставлена дача в СТ «Березка». Ее возвели в 2021 году. Дом в стиле барнхаус с панорамным остеклением занимает 61,6 м².
На первом этаже расположен холл, где можно обустроить небольшую кухню, а также санузел и спальня. На втором есть еще одна комната. Она ограждена металлическим заборчиком. Все стены в комнатах отделаны имитацией бруса. По дому разведено электричество, установлено освещение. Планировалось, что отопление будет электрическое, предусмотрены конвекторы. В дом также введена сезонная вода и канализация.
К барнхаусу прилегает небольшая терраса. Сам участок имеет площадь в 7 соток.
Стоимость дома — 31 500 долларов.