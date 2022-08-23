Невзоров: Путин – оккупант-неудачник, регулярно получающий по военной морде 3 23.08.2022, 10:03

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Кремль пытается своим самодурством скрыть провалы в Украине.

Даже Гитлеру не пришла в голову мысль засадить в клетки выживших пленных защитников Брестской крепости и судить их по законам нацистской Германии за сопротивление оккупации, заявил в своей передаче «Наповал» известный журналист Александр Невзоров.

А Путин, которому все никак не удается сравняться с Гитлером в военном искусстве и политике, все-таки решил «сделать» немецкого фюрера, превзойдя его хотя бы в подлости, самодурстве и маразме. И ему это удалось.

Клетки для героев – защитников Мариуполя уже сварены и установлены на сцене мариупольского театра. Часть приговоров защитникам Мариуполя, разумеется, будет смертными. Но сперва над пленными всласть поиздеваются. Измажут каждого из них своим пропагандистским фантазийным дерьмом, устроив самый абсурдный суд в истории человечества.

Путин – оккупант-неудачник. Он не только регулярно получает по военной морде, третий месяц подряд штурмуя Авдеевку, но у него под задом – в Крыму и на Донбассе – разгорается партизанская и диверсионная война, уже пропалившая диктатору штаны. И теперь он пытается спасти ситуацию. Демонстративно издеваясь над пленными. Пользуясь их правовой и фактической беспомощностью, из них будут лепить некое абсолютное зло.

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