Как в Беларуси изменилась цена набора для первоклассника за месяц 23.08.2022, 10:20

Канцтовары заметно подорожали.

В июле Intex-press взял список канцелярских принадлежностей для учащегося 1 класса и посчитал стоимость этого набора. Спустя месяц мы посетили этот же магазин и сравнили цены.

Журналисты отталкивались от минимального набора товаров, необходимых учащимся 1 класса, который опубликован на сайте управления по образованию Барановичского горисполкома. А за «покупками» ходили в один из магазинов в центре города и выбирали наиболее бюджетные.

Стоит отметить, что за месяц – магазин мы посещали 20 июля по 22 августа – некоторые товары подорожали, что-то, наоборот, подешевело (возможно, дело в более широком ассортименте), а что-то не изменилось в цене (см. таблицу).

Единственное, что не удалось сравнить – набор цветных ручек, так как в этот раз их не было в продаже.

Тетради и обложки подорожали

Заметно прибавили в цене обычные тонкие тетрадки. Если в июле тетрадь в крупную клеточку стоила 18 копеек за штуку, то в августе – уже 26 копеек. Тетрадь в косую линейку еще месяц назад можно было купить за 27 копеек, сейчас – за 31.

Казалось бы, мелочь. Но если брать как минимум по 10 тетрадей, то разница составит 1,2 рубля. А это – несколько простых карандашей!

Приличная разница и в стоимости обложек. Возможно, более дешевый товар раскупили на днях, а новой поставки еще не было. Тем не менее, в июле 10 штук обложек для тетрадей стоили 1,55 рубля. Сейчас же в наличии были наборы по 5 штук по цене 3,7 рубля. То есть 10 штук – 7,4 рубля!

Похожая картина и с обложками для книг. Правда, разница не столь существенная.

Дешевле товары для творчества

Зато широкий ассортимент альбомов, простых карандашей, цветного картона и ножниц позволили найти более дешевые варианты.

Так, ножницы с тупыми концами можно купить за 2,3 рубля вместо июльских 4,75. Альбом для рисования (40 листов) стоит 2,8 рубля, в то время как в июле самым бюджетным вариантом был альбом за 3,25. Набор цветного картона стоит 2,48 (в июле – 2,6).

Акварельные краски, набор кисточек для рисования, пластилин и стакан-непроливайка остались по той же цене, что и в июле.

Суммировав все ценники, получилось, что один и тот же набор канцтоваров обошелся бы в июле в 90,53 рубля, сейчас – 101,15 рубля.

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