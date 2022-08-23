Президент Польши приехал в Киев для участия в Крымской платформе
- 23.08.2022, 10:21
Визит Анджея Дуды проходит накануне Дня независимости Украины.
Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Среди прочего, он примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в Twitter.
Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.
В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.
Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.
📍Przystanek Kijów— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC