Президент Польши приехал в Киев для участия в Крымской платформе 23.08.2022, 10:21

Анджей Дуда

Визит Анджея Дуды проходит накануне Дня независимости Украины.

Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Среди прочего, он примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в Twitter.

Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.

Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.

📍Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

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