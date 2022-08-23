«Все командование отказ написало»: оккупант рассказал о бунте в войсках РФ 23.08.2022, 10:21

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Его полк пытались отправить в наступление без подготовки.

Один из военных оккупационных войск РФ рассказал, что все его подразделение вместе с командованием написало отказать воевать в Украине. Он объяснил, что не хочет быть пушечным мясом, выполняя бессмысленные приказы.

Перехваченный разговор оккупанта 23 августа обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе с майором армии страны-агрессора он заявил, что его вместе с сослуживцами хотели отправить в наступление без надлежащей подготовки.

«Хотели выехать на выезд, получается, в поддержку, и просто переобуваются все в воздухе наше командование и просто там 17-й полк отказывается. И нам говорят, в 4:30 мы выезжаем, и нам в 4:00 говорят: «Вы сейчас едете наступать». А у нас ничего не готово, просто ничего. Ни плана, кто будет на какой позиции», – рассказал оккупант.

Он заявил, что весь его полк отказался участвовать в таком сомнительном мероприятии:

Захватчик отметил, что, если не будет уволен сейчас, то 15 октября он еще раз напишет рапорт.

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