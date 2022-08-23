Bloomberg: Полгода войны в Украине принесли шесть результатов 23.08.2022, 10:38

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Следующие шесть месяцев, скорее всего, будут сильно отличаться от предыдущих.

24 февраля мир поглотил ужас на фоне того, как российские ракеты падали на города в Украине. США, Великобритания и ЕС ввели широкие санкции против российского правительства и Владимира Путина. Люди, которым посчастливилось жить в странах, не подвергшихся вторжению, бросились помогать украинцам, как только могли, жертвуя деньги, вещи для беженцев или выходя на протесты против войны.

В среду исполняется ровно шесть месяцев с того ужасного дня, приводит статью издания Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

Первоначальный российский блицкриг провалился, уступив место медленной войне на истощение, которая продолжается на юге и востоке Украины. Ситуация сейчас не менее трудная, чем в первые месяцы вторжения. Но демократическим правительствам может быть труднее убедить свои общества в этом на фоне роста цен на энергоносители и продукты. Bloomberg перечисляет шесть результатов, появившихся за шесть месяцев войны.

1. Жертвы среди ни в чем невинных людей очень тяжелые

Вполне возможно, что уже позади те месяцы, когда жертвы среди гражданских были самыми большими. Но сотни мирных украинцев до сих пор теряют жизнь. И еще многие будут ранены. Издание отмечает, что пик гибели гражданских в Украине пришелся на март. Тогда погибших и раненых в стране было больше 5 тысяч в месяц. Начиная с мая и по июль включительно потери среди мирных украинцев были примерно одинаковыми – менее 2 тысяч ежемесячно. В августе этот показатель существенно сократился и стал наименьшим за все 6 месяцев войны.

2. Миллионы беженцев разбросаны по всей Европе

Еще до начала российского вторжения были подсчеты, что от миллиона до пяти миллионов человек могут уехать из Украины в случае начала войны. Реальность показала, что эти оценки были слишком консервативными. По всей Европе разбросаны около 6,7 миллионов зарегистрированных беженцев, если не считать уже вернувшихся домой. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев зафиксировало 11 миллионов случаев пересечения границы со стороны Украины и 4,7 миллиона - в обратном направлении. Большинство уехавших украинцев в Польше, Германии и Чехии.

3. Глобальная поддержка Украины начала сокращаться

Ужасы, разворачивающиеся в Украине, сплотили демократический мир и его общества. В Великобритании украинские флаги до сих пор можно увидеть на улицах как знак моральной поддержки. Правительства перечислили миллиарды долларов на помощь армии Украины, а также на гуманитарную и финансовую помощь. Они также ввели санкции против Путина и его приспешников.

Но это не остановило кровопролитие. И в редакции Bloomberg считают, что общественная поддержка Украины на Западе будет сокращаться, чем дольше будет продолжаться война. Особенно на западные общества будут давить собственные проблемы, в том числе рост цен. Опрос, проведенный в 10 странах Европы в мае, показал, что 42% респондентов считают, что их правительства слишком много внимания уделяют Украине. Они хотели бы, чтобы власти их стран больше занимались проблемами дома.

4. Путин побеждает в энергетической войне

Конечно, многие европейские проблемы появились по вине того же врага, что и в случае Украины - из-за Путина. Сбрасывая бомбы на украинские города, он успешно превратил в оружие поставки энергоносителей. Прогнозы энергетических рынков довольно мрачные. Журналист Bloomberg Хавье Блас писал, что, несмотря на все текущие индикаторы, Путин побеждает в энергетической битве. Россия до сих пор получает сотни миллионов долларов от продажи нефти. И эти деньги идут на финансирование войны против Украины.

Это означает, что Москва может позволить себе отказаться на время от доходов, которые она получала от продажи газа, а заодно увеличить давление на Берлин, Париж и Лондон. Эти столицы готовятся к мощному дефициту и росту цен на энергию. Базовая цена на электроэнергию в Германии за шесть месяцев поднялась до рекордного значения. По состоянию на 18 августа она составила 552 евро за Мегаватт-час. И вряд ли ценник снизится в ближайшее время.

Германия хорошо постаралась, чтобы запастись газом к зиме. Ее цель – заполнить свои хранилища до ноября на 95%. И сейчас кажется, что Берлин вполне способен сделать это. Однако риск того, что зима будет холодной и темной из-за постоянных отключений, все еще вполне реален для многих стран на континенте. Потому что физическое наличие энергоносителей – это половина дела. Другая половина – это ценообразование. И здесь ситуация становится все более тяжелой. Косово уже сокращает поставки после того, как у государственного дистрибьютора кончились деньги, чтобы импортировать электроэнергию из Албании. В следующие шесть месяцев, скорее всего, многие другие страны сделают то же самое. Великобритания уже планирует отключать электроэнергию на короткие периоды в январе.

5. Швейцария до сих пор нейтральная, и это хорошо

Демократический мир выступил единственным фронтом против зверств России в Украине. И это ставит одну страну в неловкое положение. Речь идет о Швейцарии. Нейтралитет веками являлся частью швейцарской национальной идентичности.

Но может ли альпийское государство сохранить эту черту и защищать при этом демократические и гуманитарные ценности на фоне российского вторжения? Журналист Bloomberg Андреас Клутх уверен, что Швейцария должна сохранить нейтралитет. В конце концов, рано или поздно придется договариваться о мире. И для этого будет необходима абсолютно нейтральная среда. Женева остается лучшим вариантом.

6. Следующие шесть месяцев будут сильно отличаться от предыдущих

Что же дальше? По мнению эксперта Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Гэла Брандса, война входит в третью фазу, которая может оказаться решающей. Первой была российская попытка блицкрига. Второй – начало битвы за Донбасс. Третья же фаза, по мнению Брандса, должна отличиться украинским контрнаступлением на юге. Если Киеву удастся вернуть контроль над значительной территорией, время будет на его стороне. Это будет иметь как психологическое, так и тактическое влияние.

Между тем Путин был сфокусирован на том, чтобы переписать прошлое и пережить настоящее, полностью игнорируя будущее. Пока ему удавалось сохранить хотя бы демонстративную публичную поддержку. Но это только потому, что россияне рассчитывают, что им не придется расплачиваться за войну против Украины. Однако реальность неизбежно напомнит о себе. И это будет болезненный удар для россиян. Россия идет в будущее, в котором ее гражданам будут доступны товары только плохого качества, стандарты безопасности будут низкими, прямых иностранных инвестиций почти не будет, а реальные доходы населения сократятся. Ситуация, на самом деле, очень напоминает конец СССР, если эта империя когда-либо заканчивалась. Формально она уже давно не существует. Но российская война против Украины – последнее и худшее проявление ее предсмертной агонии. Провозглашение украинской независимости помогло свержению советской империи в 1991 году. Так что довольно символично и грустно, что Украина сегодня оказалась в эпицентре отчаянной попытки Путина вернуть российское доминирование. Можно с уверенностью сказать, что последние 6 месяцев изменили множество жизней, а также мировой порядок. И так же можно сказать, что следующие полгода могут сделать то же самое.

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