В Польше заработал закон, который затронет ряд белорусских компаний 1 23.08.2022, 10:48

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Фото: Charter97.org

Они могут попасть под принудительное управление.

На прошлой неделе в Польше вступили в силу поправка к так называемому санкционному закону, которая вводит институт принудительного управления для компаний, находящихся в Польше и попавших под санкции. Об этом сообщает Prawo.pl.

Задачей принудительного управления будет продажа компании в другие руки (приоритет будет у работников) или ее изъятие в государственную собственность с выплатой компенсации владельцу. Государство сможет назначать управляющего, который будет руководить работой предприятия и готовить его к продаже или экспроприации. Последняя будет применяться в исключительных случаях.

Это не будет обязательным для всех подсанкционных компаний: вводить принудительное исполнение в конкретной компании или не вводить, будет решать министр экономики.

Речь идет о компаниях, которые попали под санкции в связи с ситуацией в Беларуси, в связи с участием России и Беларуси в агрессии против Украины, в связи с действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Каким российским и белорусским компаниям в Польше это грозит?

В санкционном списке, как обращает внимание zerkalo.io, белорусский дистрибьютор топлива «Beloil Polska» — до введения санкций она принадлежала в равных долях РУП ПО «Белоруснефть» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания», с марта последняя стала владельцем 100% акций. «Beloil Polska» была внесена в список за репрессии в «Белоруснефти» против работников.

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