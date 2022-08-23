Жители Борисова могут остаться без горячей воды и отопления 2 23.08.2022, 10:53

Чиновники не внесли в план застройки котельную.

Житель Борисова сообщил редакции сайта Charter97.org о катастрофическом положении дел в одном из районов города:

— Оказывается, жители старого района Лядищи (примерно 50 многоэтажек, школа, магазины, военные казармы и т.д) могут остаться в этом году без горячего водоснабжения и отопления. До отопительного сезона примерно 2 месяца, а мощность котельной не позволяет обеспечить район. Котельная очень старая, можно сказать — аварийная, труба вот-вот упадет. По документам она уже снесена. Крыша в аварийном состоянии, котлы разваливаются, насосы постоянно выходят из строя, трубы гнилые, их невозможно варить.

А тут еще новость — сегодня делали врезку труб со строящегося нового микрорайона Лядищи-2, в котором будет 16 девятиэтажек, школа, детсад, ресторан, кафе, поликлиника и т.д. Не понятно, на что рассчитывают чиновники и строители. Рабочие разводят руками и говорят, что нет финансирования и в таком виде котельная не может работать. Не понятно, почему в плане застройки и проекте нет котельной. Как могли утвердить проект в таком виде? Или возможно какие-то бумаги и расчеты где-то существуют, может и деньги уже получены на новую котельную и даже поделены кем-то? Жители звонят в различные инстанции с просьбой дать разъяснения, но чиновники никакой информации не дают, — написал читатель сайта Charter97.org.

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