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В Запорожской области украинские воины из «секретного оружия» посадили вражеский беспилотник

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  • 23.08.2022, 10:52
  • 1,902
В Запорожской области украинские воины из «секретного оружия» посадили вражеский беспилотник

Он станет трофеем для ВСУ.

В Запорожской области украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

Военные опубликовали фото сбитого беспилотника и отметили, что он станет трофеем украинских военных, ведь почти не поврежден, кроме пропеллера.

«Чем сбили или как посадили - тайна. Секретное оружие - мощный взгляд казака-характерника... Поработает теперь на нас», - говорится в сообщении.

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