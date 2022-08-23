В Запорожской области украинские воины из «секретного оружия» посадили вражеский беспилотник

В Запорожской области украинские воины из «секретного оружия» посадили вражеский беспилотник1
- 23.08.2022, 10:52
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Он станет трофеем для ВСУ.
В Запорожской области украинские военные сбили очередной вражеский беспилотник.
Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.
Военные опубликовали фото сбитого беспилотника и отметили, что он станет трофеем украинских военных, ведь почти не поврежден, кроме пропеллера.
«Чем сбили или как посадили - тайна. Секретное оружие - мощный взгляд казака-характерника... Поработает теперь на нас», - говорится в сообщении.