У Путина закончились «элитные» войска 23.08.2022, 10:55

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Кремль пытается взять оперативную паузу в войне.

До последнего времени страна-агрессор Россия обеспечивала наступление в Украине за счет элитных военных подразделений, которые участвовали в кремлевских войнах в разных уголках мира. Однако из-за больших потерь этот ресурс практически иссяк. В этом главная проблема, почему армия оккупанта не может наступать и берет оперативную паузу.

Враг будет использовать ее для восстановления резервов, но уже не элитными военными, которых нет, а всяческим сбродом. Между тем Вооруженные силы Украины более активно работают над освобождением захваченных территорий. В дальнейшем главный упор может делаться на отрезание целых группировок врага и его уничтожение.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В Институте изучения войны пришли к выводу, что российские наступательные операции на востоке нашей страны исчерпали свой ресурс, сейчас враг не способен захватывать новые территории. Согласны ли вы с этим? Если это действительно так, как будут развиваться события на фронте дальше?

– Такой вывод Институт изучения войны делает не в первый раз. В течение около двух месяцев этот процесс наблюдался и был достаточно очевиден. Потому что во время наиболее активной фазы наступательной операции на Донбассе темпы были в среднем 2-5 километров в сутки. Это достигалось невероятными усилиями российской стороны – количеством боеприпасов, масштабами применения артиллерии, авиации.

Поэтому вывод был очевиден: в таком темпе можно захватить довольно незначительный участок фронта, учитывая российские аппетиты. Следовательно, то, что прогнозировалось задолго до сегодняшнего дня, все более очевидно.

Вторая ключевая проблема – это то, что в России иссякли ресурсы человеческой силы, которые там также не экономили. Тогда это преимущественно происходило за счет «мобилизованных» в «ЛДНР», но настоящие наступательные штурмовые действия велись российскими кадровыми военными, которые называют элитными подразделениями. Затем были подключены «вагнеровцы». Это не тот, извините на слове, сброд, который они набирают сейчас. Это были боевики, прошедшие немало горячих точек и имеющие очень большой опыт.

Следовательно, человеческий ресурс был истощен довольно сильно. Поэтому на данном этапе это вынужденная оперативная пауза.

Но то, что будет дальше, будет зависеть от того, как скоро Россия сможет восстановить эти силы. Сейчас она действует за счет разных методов скрытой мобилизации. Но вопрос в том, перейдет ли руководство России к принудительной мобилизации.

Еще один вопрос – насколько Россия сможет восстановить за счет запасов или собственного производства потерянные вооружения. И самый главный вопрос – насколько за это время Вооруженные силы Украины станут способны не просто отражать российское нападение, но и успешно контратаковать.

– На одном из направлений в Херсонской области враг отступил. Насколько это для нас серьезный положительный сигнал? Каковы перспективы освобождения юга нашей страны?

– Эта динамика наблюдается уже в течение многих недель, когда на определенных участках фронта отдельные населенные пункты переходят из рук в руки. Есть успешное контрнаступление, но нет возможности закрепиться. Поэтому, если мы смотрим на какие-то сообщения о том, что произошло за прошедшие сутки, нужно дождаться, надежно ли там можно будет закрепиться.

Что касается освобождения Херсонщины, то эта тема интенсивно обсуждалась. Я согласен с той позицией, что освобождение будет происходить не по той тактике, которую применяла Россия, когда захватывала эти территории.

Речь идет о способности отрезания целой группировки, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, от поставок и их разгроме, или каким-то образом дать им возможность покинуть эту территорию ограниченными путями.

– В Британии солдат предупредили о возможном участии в войне в Украине и призвали готовиться к этому. Насколько это реальная перспектива?

– Здесь два аспекта. Во-первых, это напоминание о том, что должна быть готовность к прямому военному столкновению с Россией. Скорее всего, рассматривается не территория Украины. Ежедневно риски таких незапланированных инцидентов, которые могут произойти между российскими вооруженными силами и вооруженными силами НАТО, постоянно растут.

Также известны причины – это сознательная эскалация со стороны России, снижение до критически низкого уровня доверия к каналам коммуникации, работавшим до этого по предупреждению подобных инцидентов.

А что касается перспектив введения зарубежных контингентов на территорию Украины – я имею в виду не интернациональные батальоны или добровольцев, которые здесь уже воюют, – думаю, сейчас можно говорить о каких-то контингентах под эгидой ООН. Это такое же предложение, какое звучало в контексте демилитаризации Запорожской АЭС. В таких случаях недостаточно договоренностей – там должен быть небольшой вооруженный контингент. По крайней мере, со стрелковым вооружением.

Так выглядит ситуация сейчас. Но, как мы видим, все очень быстро меняется. Трудно сказать, будет ли такая необходимость и такая возможность через месяц или два.

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