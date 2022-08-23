В Уэльсе представили доказательства существования мифического затонувшего королевства 23.08.2022, 11:06

Фото: discoverceredigion.wales

Раньше исследователи считали, что это валлийская легенда.

Британские ученые представили доказательства существования двух средневековых островов в заливе Кардиган на побережье Уэльса. Эти острова считают затонувшим королевством Кантре’р Гваелод, пишет «Новое время».

Согласно валлийской легенде, Кантре’р Гваелод — это затонувшее королевство, которое существовало в XIII веке.

Разные мифы гласят, что королевство затонуло из-за переполнения колодца или прорыва дамбы со стороны Ирландского моря.

Недавно географы и исследователи кельтских народов из Университета Суонси и Оксфордского университета представили доказательства существования двух островов, которые могут быть связаны с мифическим королевством.

Ученые определили местонахождение этих островов с помощью средневековой карты Гофа — самой ранней полной карте Британских островов, датируемой серединой XIII века.

«Карта Гофа необычайно точна, учитывая те геодезические инструменты, которые были в распоряжении ее авторов. Два острова четко обозначены и могут подтверждать современные сообщения о потерянной земле, упомянутой в Черной книге Кармартена», — заявили исследователи.

Эта карта хранится в коллекции Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета.

Географы предположили, что описанные в карте Гофа острова могли возникнуть и исчезнуть из-за приближения и отдаления ледников, которые значительно трансформировались со времен последнего ледникового периода около 10 тыс. лет назад.

Согласно исследованию, около тысячи лет назад береговая линия заливе Кардиган находилась примерно на 13 км западнее, чем сегодня. Это подтверждают народные легенды о том, что у людей была возможность «ходить между землями, теперь разделенными морем».

Вероятно, древние жители были вынуждены покинуть эти острова из-за внезапных наводнений и эрозии почвы, вызванной штормами или цунами.

«Примерно за тысячелетие, со времен Птолемея до постройки замка Харлех в норманнский период, морской пейзаж полностью изменился. Более поздние карты показывают, что острова исчезли, но дальше по побережью в Харлехе замок, который был построен на береговой линии, теперь оказался без выхода к морю», — объяснили ученые.

Авторы работы также считают, что люди, которые могли жить на этих островах, стали одними из первых в истории, кто был вынужден бежать от поднятия уровня моря и климатических изменений.

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