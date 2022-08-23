Разведка Британии указала уязвимость «альтернативной» переправы оккупантов возле Антоновского моста 23.08.2022, 11:06

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Ловушка может захлопнуться.

Российские войска пытаются создать во временно оккупированном Херсоне альтернативу Антоновскому мосту, над которым Вооруженные силы Украины держат огневой контроль. Для этого противник начал перебрасывать баржи для строительства прочного наплавного моста.

Переправу оккупанты хотят установить непосредственно возле Антоновского моста. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что данный вопрос жизненно важен для российских войск во временно оккупированном регионе. Антоновский мост был ключевым связующим звеном между оккупированным Россией правым берегом Херсонской области и левым.

После первых точечных ударов ВСУ по Антоновскому мосту российские оккупанты полагались на паромную переправу через Днепр. Теперь же войска РФ хотят создать новую переправу с использованием барж.

В то же время в британской военной разведке подчеркнули, что наплавной мост также будет уязвим для огневого поражения Вооруженными силами Украины.

«Если Россия достроит импровизированный мост, это наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой. Наплавной мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий», – сообщили в разведке Великобритании.

Жители Херсона в Telegram рассказали, что в течение нескольких дней российские оккупанты свозили к Антоновскому мосту строительную технику. Также армия РФ начала укреплять берег щебнем вблизи моста.

Кроме того, захватчики стягивают к мосту баржи, из которых планируют соорудить переправу. По словам очевидцев, несколько дней назад началась фиксация этих барж параллельно опорам Антоновского моста.

Напомним, 22 августа украинские военнослужащие нанесли очередные мощные удары по Антоновскому мосту. В ОК «Юг» подчеркнули, что врагу теперь не удастся восстановить мост.

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