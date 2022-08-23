Россиянин покупал в Беларуси авто за биткоины, но что-то пошло не так 23.08.2022, 11:11

Гражданин РФ потерял более $17 тысяч.

47-летний россиянин хотел приобрести машину в Беларуси и вместе с сыном приехал в страну. За автомобиль необходимо было рассчитаться в биткоинах, и покупатель встретился с 26-летним продавцом, чтобы обменять деньги на электронную валюту, сообщает av.by.

Однако, не произведя перевод средств на электронный кошелек, молодой человек скрылся с полученными деньгами на глазах у потерпевшего и его сына. Таким образом было похищено 17 200 долларов.

Белорусу инкриминирован грабеж в особо крупном размере, сообщает служба информации прокуратуры города Минска. В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, возместил причиненный преступлением ущерб. На основании ч. 4 ст. 206 УК суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 BYN). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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