В Витебский медуниверситет поступил 61-летний студент 23.08.2022, 11:16

Мужчина ставит перед собой высокую планку.

Когда Александру Кульчицкому-Габичу было 60, он решил круто изменить свою жизнь. В этом году он отправился на факультет доуниверситетской подготовки Витебского государственного медуниверситета, пишут госСМИ.

Для Александра ВДМУ — его второй ВУЗ. Первый —технический — закончен с отличием. Инженер по профессии, он много лет жил в России, на предприятии руководил отделом по автоматизированным системам управления, отвечал за технологическую безопасность. Вместе с тем он начал осознавать, что отдал лучшие годы машинам, а не знает, как функционирует собственное тело, организм.

Вернувшись на родину в Беларусь, мужчина хотел податься в фермеры, но что-то не срослось.

«Года два назад я заболел. Это и послужило толчком основательно задуматься о медицине», — говорит Александр.

В результате он засел за книги по химии, биологии и русскому языку, записался на факультет доуниверситетской подготовки, стал завсегдатаем университетской библиотеки. К ЦТ готовился восемь месяцев:

— Было очень тяжело. С физикой, математикой я на «ты», а биология казалась темным лесом. Теперь я смотрю на нее широко открытыми глазами.

Всего по итогам тестирований Александр Богданович набрал 215 баллов. Шел вне конкурса.

— Главное, что меня интересует, — раннее выявление, лечение и профилактика аутоиммунных заболеваний. Это один из самых сложных вопросов современной медицины, а я привык ставить перед собой высокую планку.

Если все сложится, после третьего курса Александр Богданович с радостью отправится на практику, задумывается и об аспирантуре.

В ВДМУ отмечают, что это, наверное, первый такой возрастной студент у них. В этом году проходные баллы на бюджет в университете были следующие. Дневная форма стоматологического факультета — 355 баллов, фармацевтического — 345 баллов, 315 —лечебного и 299 — педиатрического.

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