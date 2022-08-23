Эксперт: Удар по семье Дугиных абсолютно в духе борьбы между «башнями Кремля» 23.08.2022, 11:15

«Версии» российских спецслужб не выдерживают критики

В ночь на 21 августа под Москвой была взорвана машина, в которой ехала дочь одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Как и ожидалось, российские спецслужбы сразу обвинили в убийстве украинских коллег, и уже через двое суток заявили, что преступники найдены. Убийцами на Лубянке назначили гражданку Украины Наталью Вовк и ее 12-летнюю дочь Софию Чабан, которые, правда, находятся на территории Эстонии. О том, почему эта версия не выдерживает критики, «Апострофу» рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Если говорить об обвинении украинских спецслужб со стороны Москвы в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи, то следует понимать, что Дугин, конечно, является в известной степени знаковым персонажем в российской идеократии. Но он точно не был тем, ради кого нужно было разрабатывать сверхсложную спецоперацию, рисковать жизнью наших людей, украинских разведчиков. Следует понимать, что он является лишь одним из тех, кто участвует в подготовке каких-то легализованных смыслов, важных для Путина. Но он только один из…

На самом деле удар по семье Дугиных абсолютно в духе борьбы между «башнями Кремля». Очень похоже, что это выясняют отношения между собой спецслужбы. И здесь есть несколько версий произошедшего. В частности, звучат слова и о мести (российский журналист Александр Сотник утверждает, что Дарья отвечала за деньги, выделенные на финансирование президентской кампании во Франции Марин Ле Пен, но так и не дошедшие до адресата – «Апостроф»).

Это также может быть игрой в символическое убийство. Понятно, что в Кремле будет максимально использовать это событие для мобилизации российского населения, его консолидации против Украины, подавая украинцев как террористов.

Но следует понимать, что для Украины это не имеет никакой добавленной стоимости, ведь это очень рискованная и дорогостоящая операция. Поэтому это явно не дело рук Киева. Хотя с другой стороны, это неплохой привет всей российской сволочи по поводу того, что рано или поздно карма имеет тенденцию к приходу в их семьи.

Обратило на себя внимание заявление бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, озвучившего манифест никому неизвестной «Национальной Республиканской армии». Фактически никто, кроме Пономарева, не упоминал об этой организации. Есть сомнения в том, что это какое-то российское подполье, хотя этого хотелось бы. Более того, в России наблюдается определенная активность в силовом плане – в частности, речь идет о поджогах военкоматов и регулярном проведении диверсий. Но этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то серьезном партизанском движении в РФ или говорить о подготовке будущего бунта или восстания.

Пономарев, очевидно, хотел бы получить такой инструмент, чтобы быть его выразителем. Ведь если есть политическая сила, которая прибегает не только к протестам, но способна вести партизанские действия, тогда такая политическая сила набирает значительный политический вес. Но посмотрим, удастся ли это Пономареву, потому что, во-первых, это должен быть не единичный акт политического террора против путинского режима, это должно быть систематически. Во-вторых, эта организация вообще должна доказать, что она существует.

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