«Здесь электрик — уважаемая личность» 8 23.08.2022, 11:23

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Белоруска купила в США квартиру и рассказала о жизни в стране.

Татьяна вместе с мужем переехали в США в 2016 году — выиграли грин-карту. Через три года пара купила квартиру в Александрии, пригороде Вашингтона. Женщина рассказала «Нашай Ніве», как им удалось купить недвижимость в Штатах и сколько там за это нужно заплатить.

Татьяне 38 лет, сейчас она в декретном отпуске. До 2020-го женщина работала журналисткой.

«Муж продолжает быть журналистом, — рассказывает она. — Как-то наткнулась в местной белорусской группе на опрос, сколько лет вам понадобилось, чтобы решиться на собственную недвижимость в США. Большинство людей ответило, что они приобрели жилье в течение первых трех лет.

Изначально всем кажется, что цены здесь на недвижимость неподъемные. Ощущение, что это недоступная американская мечта. Но потом кто-то из знакомых с похожим достатком покупает недвижимость и ты понимаешь, что это реально. В США это возможно благодаря ипотеке», — рассказывает Татьяна.

Многие в США покупают жилье в ипотеку. Даже те, у кого есть свободные деньги.

В 2019-м Татьяна узнала, что в соседний город «приходит» компания Amazon.

«Увидели, как начали из-за этого расти цены, на аренду в том числе, — объясняет она. — Аренда жилья чаще всего здесь — это большое жилое здание, которым руководит менеджер.

Мы тоже стали суетиться. Успели вскочить в последний вагон: купили дороже, год назад цена нашей квартиры была меньше. За следующие три года она подорожала на 100 000 долларов.

Взяли именно квартиру, так как привыкли, что есть домоуправление, которое заботится о прилегающей территории. Даже если потечет крыша, то мы за ее ремонт не платим. В своем доме пришлось бы выкладывать крупную сумму за это, ремонт здесь очень дорогой».

Цены на недвижимость в США очень разные. Все зависит от штата, города, района. Самое дорогое жилье, например, в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне.

«В Александрии у нас дом не в старом городе. Само здание относительно новое — 1996 года. Мы находимся ближе к окраине, но метро есть. Кстати, Александрия старше Вашингтона, похожа на европейский город. Наверное, этим она нас и привлекла», — рассказывает Татьяна.

В районе, в котором живет семья, дома стоят от 800 000 до 1 000 000 долларов, квартиры — от 400 тысяч.

Татьяна с мужем успели купить квартиру за 365 тысяч. По белорусским меркам она пятикомнатная. В США же комнаты считаются по количеству спален. Их у пары две.

«Если верить сайтам недвижимости, то сейчас наше жилье стоит 450 тысяч долларов. И это не самый дорогой район. Цена здесь будет зависеть от наличия тех или иных школ. У нас они не самые лучшие. Есть их рейтинг, который связан с количеством учеников, успеваемостью, составом учителей. У моих детей средняя школа — рейтинг 6 из 10. В тех районах, где он от 8, цены на квартиры могут стартовать от 800 000 долларов.

Моя подруга живет в соседнем городе Арлингтон, также в пригороде Вашингтона, у них цены на дома начинаются от 1,4 миллиона. Причем за эти деньги ты не купишь какой-то шикарный дом. Мы такие здания называем «курятники» — одноэтажная плюшка, 1960-х годов постройки. Дорогая земля, школы хорошие, от того и высокий спрос на такое жилье», — говорит она.

В Миннесоте, Огайо, Техасе — недвижимость намного дешевле. Большой дом там можно купить за 150 тысяч долларов.

«В нашем многоквартирном доме 4 этажа. Квартира двухуровневая, на последнем этаже. В самом доме — бассейн, тренажерный зал. Рядом озеро. Место в целом хорошее.

Две спальни, есть гостиная, столовая, проходная комната, верхний этаж можно использовать как кабинет, у нас там кинозал. Все это около 130 квадратных метров», — описывает Татьяна.

Чтобы купить ипотечный кредит в США, необходимо сделать первый взнос. Как минимум — 5 процентов.

«Если вносишь только 5, то это говорит о тебе как о не очень благонадежном потребителе кредита. Поэтому также начисляют сверху страховку на случай, если ты вдруг перестанешь платить. И это, конечно, увеличивает месячную сумму выплаты. Люди стараются накопить на взнос, чтобы он изначально был 20 процентов. Если платишь столько, то страховка не нужна.

Мы тоже так сделали, на взнос пошли деньги от продажи двухкомнатной квартиры в Минске — 66 000 долларов. И нам надо было доплатить еще сверху 9 000, не хватало. Их мы взяли из накоплений», — рассказывает Татьяна.

Ипотеку семья оформила под 4,5% годовых.

«Она на 30 лет, — говорит женщина. — В ковидный год очень сильно стали снижаться процентные ставки и банки позволили сделать рефинансирование, ежемесячные платежи стали ниже. Сейчас у нас ставка 2,9% годовых. На данный момент выдают новые кредиты под 4,9%. После того, как я в Минске покупала квартиру с кредитом под 35 процентов, то мне здесь ставки кажутся более комфортными. Суммы, конечно, другие, но гораздо приятнее понимать, что ты выплачиваешь основной долг, а не только гасишь проценты».

До того как пара приобрела жилье, они арендовали квартиру. Сумма, которую они платили за нее, такая же, как сейчас за ипотеку в месяц.

«Это 2 200 долларов. Сюда входит погашение кредита, оплата обслуживания дома (470 долларов). Размер оплаты за электричество и газ зависит от времени года. Зимой — 130—150 долларов за газ, потому что у нас отопление на нем, летом — 30. Но в этот период вырастает электричество, потому что кондиционер работает. В целом около 180 долларов идет на электричество и газ независимо от сезона.

Здесь можно, кстати, найти арендное жилье дешевле без бассейна, без тренажерного зала — за 1 800 долларов, например. За тысячу можно снять только комнату», — делится собеседница.

Налог на недвижимость в США также существует.

«Я не знаю, сколько он у нас, при оформлении ипотеки он рассчитывается автоматически. Из этих 2 200 какая-то часть идет на этот налог. Знаю, что наши знакомые, у которых большой дом за 4 000 000 долларов, платят налог 12 000 в год», — говорит Татьяна.

Искала семья квартиру несколько месяцев: начали в феврале, а нашли в мае. У женщины был целый список требований.

«Хотела балкон, большие окна, бассейн (летом здесь очень жарко), школы со средним рейтингом, парк и магазин рядом. У нас от предыдущей съемной квартиры было 35 минут пешком до продуктового. Машины тогда у нас еще не было.

Здесь еще очень быстро нужно решать с квартирой. Сегодня посмотрели, если нравится, то стоит оформлять заявку, ведь завтра она уже может быть продана. Особенно сейчас, когда был резкий спрос на кредитование, жилье разлеталось очень быстро и по цене выше, чем та, которую заявляли продавцы изначально.

У нас было так: в 17:00 увидели объявление, в 20:00 посмотрели с риэлтором, подписали заявку, на следующее утро хозяин принимал решение, кому он ее хочет продать. Он выбрал нас, мы предложили на 5 000 долларов больше цены в объявлении, но это было меньше, чем другие. Видимо, понравились. Сам хозяин вышел на пенсию, уезжал жить во Флориду. Потом еще ушел месяц на оформление документов, но мы были уже потенциальными владельцами», — объясняет женщина.

В США считается хорошей практикой, если бывший владелец перед продажей делает косметический ремонт — красит стены, перекладывает ковровое покрытие.

Обычно квартиры продаются без мебели, только с кухонным гарнитуром.

«Если хозяева ничего не делают, такие квартиры с опаской покупают люди, значит туда придется много вложить, — рассказывает Татьяна. — У нас квартира была в хорошем состоянии, но бесхарактерная, обычная. В 2020-м я сама начала делать ремонт, когда из-за пандемии начали проводить дома много времени. Также косметический: где-то плитку переложили, где-то стену покрасили в яркий цвет. Сделали в спальне одну из стен деревянной. Я даже начала вести блог об этом. Назвала его в честь моего отца, который сам построил дом. Кстати, квартира с хорошим ремонтом потом хорошо уйдет при продаже.

Но ремонт у нас очень бюджетный. Делаю все сама, материалы стараюсь искать по выгодным ценам, на скидках. Наверное, за несколько лет 5 000 вложила. Если нанимать строителей, то это очень дорого. Здесь их услуги стоят примерно столько же, как и врача. Просто вызов мастера — 100 долларов.

У нас в гостиной как-то надо было повесить лампу и вентилятор, сложность в том, что потолки высокие. У нас и стремянки не было, и в электричестве мы не разбираемся. Вызвали мастера, он взял за это 750 долларов. За сантехника (течь кран начал) — 130. Спрашивала, сколько стоит заменить ванну (без стоимости ее самой) — 11 000. Любая ручная работа здесь стоит денег. Здесь электрик не пьянтос, который готов работать за бутылку водки, а уважаемая, хорошо оплачиваемая профессия».

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