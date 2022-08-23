Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину 3 23.08.2022, 11:26

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Такое уже было накануне 24 февраля.

Посольство США в Украине призвало соотечественников покинуть страну в связи с опасностью российских ракетных ударов.

В посольстве заявили, что Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия в ближайшие дни активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины. Там также отметили, что российские удары представляют постоянную угрозу для населения.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения», — сообщили в посольстве.

Ранее о том, что Россия собирается нарастить удары, сообщило агентство Reuters.

Отметим, 14 июля посольство США в Киеве обращалось с подобным предупреждением. В тот день Россия нанесла ракетный удар по гражданским объектам в центре Винницы. Погибли по меньшей мере 27 человек, более 180 получили ранения.

Рекомендацию немедленно покинуть территорию Украины посольство высказывало и накануне вторжения России в Украину.

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