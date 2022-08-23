Родственники политзаключенной Яны Пинчук две недели не знают, где она 1 23.08.2022, 11:32

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Яна Пинчук

Девушку должны были депортировать из России в Беларусь.

Родственники задержанной в России белоруски Яны Пинчук уже две недели ничего не знают о ее судьбе. Об этом они сообщили в телеграм-канале «Свободу Яне Пинчук!».

«Уже две недели нам неизвестно ничего о местоположении Яны и о том, в каком она состоянии. В СИЗО Витебска нам говорят, что ее нет, точно также как и в СИЗО Москвы, Смоленска, Московской области и Пскова», – рассказали родственники.

В Беларуси за администрирование телеграм-канала «Витебск 97 %» против Яны Пинчук предъявили обвинения по пяти уголовным статьям. Ее признали политической заключенной правозащитники российского «Мемориала».

Яна переехала в Россию еще в 2018 году. Ее задержали 1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге по запросу белорусских силовиков. 3 ноября местный районный суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга, который прошел 21 июля 2022 года, оставил в силе решение о депортации белоруски Яны Пинчук. На Родине девушке грозит до 20 лет колонии.

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