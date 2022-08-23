Ученые: Муравьи могут защищать растения лучше пестицидов 5 23.08.2022, 11:40

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Использование этих насекомых для борьбы с вредителями имеет долгую историю.

Международная группа исследователей из Бразилии, Испании и США показала, что муравьев можно использовать в качестве природного пестицида для многих сельскохозяйственных культур, хотя и не для всех, пишет techinsider.

За последние несколько десятилетий фермеры во всем мире обратились к коммерческим пестицидам для повышения урожайности: сокращение количества насекомых, питающихся посевами, приводит к получению большего количества продукции. К сожалению, применение пестицидов может иметь негативные последствия: сокращение количества опылителей, химическое загрязнение почвы и опасения, что химические вещества в пестицидах могут нанести вред людям. Исследователи во всем мире начали изучать «природные» пестициды. Один из таких подходов связан с использованием муравьев: могут питаться насекомыми, которые повреждают растения.

Использование муравьев для борьбы с вредителями имеет долгую историю. Производители цитрусовых в Китае, например, веками использовали муравьев для борьбы с вредителями на фруктовых деревьях.

В новой работе исследователи проанализировали 52 работы, в которых рассматривалось использование муравьев в качестве способа борьбы с вредителями 17 различных видов сельскохозяйственных культур.

Авторы большинство исследований показали, что муравьи действительно во многих случаях успешно борются с вредителями, а в некоторых случаях делают это даже лучше, чем коммерческие пестициды. Муравьи лучше всего защищают культуры, растущие в полутени. Хуже всего муравьи защищают культуры, которые производят медвяную росу: на таких растениях муравьи, как правило, начинают выращивать тлю, чтобы обеспечивать себя сладкой жидкостью, и бороться приходится уже с самими муравьями.

В заключение исследователи предположили, что использование муравьев для борьбы с вредителями является устойчивым и недорогим способом борьбы с вредителями как в больших, так и в малых масштабах.

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