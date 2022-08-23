«Четыре минуты стоял в пробке» 2 23.08.2022, 11:39

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В Жодино показали переход, который стал ловушкой для пешеходов.

Читатель ex-press.by Денис живет в Жодино, передвигается по работе на автомобиле. На его взгляд, городским властям давно пора обратить внимание на популярные пешеходные переходы, из-за интенсивного движения на которых транспорту приходится стоять в пробках.

— Такие места есть, например, в районе Научный и в других частях Жодино, — говорит Денис.

На днях Денис простоял в пробке целых четыре минуты на 50 лет Октября.

— Четыре минуты — это немало для городской улицы в таком небольшом городе, как наш. Путь для пешеходов здесь пролегает от магазина GREEN (здесь же городской рынок и торговый центр) к книжному магазину (и довольно большой микрорайон, стоматологическая поликлиника, почта), — поясняет Денис.

По его словам, движение пешеходов здесь очень часто бывает интенсивным. Не только в час пик и в выходные, когда люди большим потоком идут в магазины и на рынок, но и в обычные дни. На этом месте в Жодино, по его мнению, давно пора сделать светофор, а еще лучше – подземный переход.

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