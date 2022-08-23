«Сливают» данные даже военные РФ: как Украине удается пробивать ПВО в Крыму 23.08.2022, 11:41

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Авиация и беспилотники ВСУ с легкостью попадают по объектам врага на полуострове.

Российская армия всегда делала ставку на противовоздушную оборону, считавшуюся непобедимой и надежной. Но на самом деле оказалось, что авиация и беспилотники ВСУ с легкостью проходят и пробивают системы ПВО ВС РФ.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт Сергей Кузан.

Россияне до сих пор не признают, что ВСУ пробили и поразили их гордость - «надежную» систему ПВО в Крыму, поэтому и сейчас ищут виновного, рассматривая варианты терактов и диверсий. Военные перекидают ответственность на ФСБ, что не борется с диверсиями, однако признать, что это Вооруженные Силы Украины наносят удары по «крепости с самым защищенным воздушным пространством», которым считают Крым, они не могут, отметил эксперт.

По его словам, это крушение военного и политического имиджа. «Этот имидж строился на том, что в России куча ракет, с которыми они будут властвовать в воздушном пространстве. И сегодня ВСУ разрушили миф о непобедимости ПВО России и их С300 и С400», - рассказал Сергей Кузан.

ВСУ помогают и россияне, выходцы из «глубинки», которые охотно фотографируются в Крыму возле систем ПВО. Они не понимают того, что на самом деле делают, гордятся фото возле «гордости России», а ВСУ это охотно используют, - иронизирует военный эксперт.

Но, по его словам, полезную информацию получают и от местных жителей оккупированных территорий, которые дают данные о перемещении и дислокации российских ПВО в разных регионах. Есть и немало случаев, когда такие данные ВСУ предоставляют и российские солдаты, понимающие бессмысленность войны и которые хотят сотрудничать с разведкой Украины, отметил Сергей Кузан.

ВСУ получили от США ракеты, поражающие российские РЛС, но ход войны решают не отдельные боеприпасы, а комплексное использование и умение строить комплексный подход. «Россияне еще имеют преимущество в авиации и технике, но ВСУ имеют преимущество в качестве и эффективном использовании западного вооружения», - подчеркнул эксперт, добавив, что в течение августа постепенно ВСУ уже выходит на достижение если и не преимущества, то уже паритета.

«И если такая ситуация сохранится, то ВСУ выровняется в силах и средствах поражения и после этого можно будет говорить о предпосылках для перелома на фронте», - предположил Сергей Кузан, подчеркнув, что здесь вопрос стоит в вооружении, предоставляемом западными партнерами Украины.

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