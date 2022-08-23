«Ищи как дурачок»: родители белорусских школьников – о единой форме и элементах отличия 2 23.08.2022, 12:04

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Фото: Артем Братчук/Tochka.by

На сборы первоклассника уходит почти весь месячный доход семьи.

Каждые выходные с середины августа у столичного Дворца спорта проводят большой школьный базар. Правда, крупным его родители не называют – около 10 павильонов, считая точки общепита и канцелярии, пишет tochka.by.

Выбрать предлагают из белорусских производителей: «Полесье», «Свiтанок», «Чевляр», «8 марта», «Франтишка», «Белкредо» и другие.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

Ассортимент

На школьном базаре можно найти все элементы школьной формы: блузки, рубашки, пиджаки, брюки, юбки или платья. Продают и обувь: «Чевляр» или Marko.

Модели одежды стандартные, модных струящихся брючных костюмов здесь не найти, а значит, старшеклассницы скорее всего не обрадуются представленному выбору. Поэтому многие собирают образ во взрослых магазинах.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

«Старшая дочь пойдет в 10 класс, к первому сентября ей нужна новая форма. Из того, что представлено здесь, вряд ли что-то подойдет. Немодное. Зато моя десятиклассница присмотрела себе подходящий образ во взрослом магазине. Так что скоро поедем в торговый центр», – говорит Инна.

Леокадия же сбилась с ног, пока искала внуку-третьекласснику единый элемент формы. В школе в качестве отличительного знака выбрали синий жилет. Вещь, на первый взгляд, распространенная, но, как оказалось, и с ней возникают трудности.

«Подходящих моделей на рост в 154 сантиметра не могу найти который день. Дочка работает, поэтому попросила меня. А я уже пять магазинов обошла – и все без толку. Кто ж знал, что обычный синий жилет без рисунка – это такой дефицит! Я вот как думаю: ввели школьную форму – обеспечьте ассортиментом! А то нет же. Ищи себе как дурачок, по Минску», – сетует Леокадия.

Поддерживает ее и мимо проходящая женщина. Поговорить с нами она не захотела, но свои мысли по поводу ассортимента школьной формы все-таки выразила:

«Об этом я могу только матом», – получилось емко.

А вот семья из России (кстати, на наше удивление, на школьном базаре мы встретили сразу две пары из соседней страны) всем довольна.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

«Мы многодетная семья из Тверской области. В нашем регионе многодетных хорошо поддерживают: детям к школе дают полный комплект формы. В прошлом году дочери-четверокласснице выдавали юбку, пиджак, жилетку и три блузки. На мальчиков тоже. У вас на школьном базаре купили блузку с котами для дочери. Креативно и дешево по сравнению с Россией», – рассказала Карина.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Татьяна собирает в первый класс одного ребенка – сына. Из вещей уже удалось купить деловой костюм-тройку и рубашку. За все отдала больше Br200. Канцелярия обошлась в Br100, к этому нужно прибавить и стоимость пенала. Его пока не приобрели.

«Из необходимого осталась обувь (как деловая, так и спортивная), костюм для занятий физкультурой. То есть еще Br350 придется выложить – уж очень дорогая обувь. Вчера я для сына смотрела туфли, стоят Br147. Хочется, чтобы кожаная была, прошитая. Он же маленький еще, шустрый. Некачественную выбросим за первый месяц», – говорит Татьяна.

Чтобы собрать ребенка в школу, Татьяне пришлось залезть в сбережения, одной зарплатой обойтись не получилось.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

«Около 80% от месячного дохода заняли сборы первоклассника», – поделилась Татьяна.

Наталья собирает в школу дочь. Процесс проходит нелегко.

«Ничего не нравится. «Чевляр» привез кожаную недорогую обувь (меньше Br100 за пару), но модели совсем не нравятся», – говорит женщина.

Она уверена, что на сборы к первому сентября придется потратить никак не меньше Br300. Возможно, еще столько же потребуется заплатить на протяжении учебного года.

«Девочка растет быстро. В прошлом году за все время пришлось купить четыре пары брюк: из старых постоянно вырастала», – отметила Наталья.

Отличительный знак

В большинстве учебных учреждений, судя по нашему общению с родителями школьников, уже определились с единым элементом формы.

«У нас будет нашиваться эмблема на жилетку, приобрести нужно шейный платок и учесть рекомендации по костюму, он должен быть синий», – рассказала Татьяна.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

Все элементы в школе будут заказывать самостоятельно. Дело родителей – заплатить.

Так же решили вопрос с новой идей Минобразования и в школе детей Инны.

«Выбрали самый простой вариант – значок, стоит примерно Br3,50», – говорит она.

Недорого, но серьезно потратиться из-за нововведения женщине придется на школьную форму: в связи с решением Минобразования, администрация школы ужесточила требования к одежде учащихся.

«Раньше детей из средней и старшей школы за свободный стиль в одежде у нас особо не ругали. Понимали, что у них в это время формируется свое представление о красивом и некрасивом, а сейчас завуч сказала, что все будет строго и надо соблюдать. В итоге дочь собираю в 10 класс, будто в первый. Практически "с нуля», – поделилась своими печалями Инна.

Часто родители на школьном базаре выбирали жилетки определенных цветов: бордового, красного или синего. Для некоторых это становилось настоящим испытанием.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

«Нет, нам нужна синяя без полосок и узоров. Да, белый кант по воротнику тоже не подходит», – нервно объясняла консультанту женщина.

Отец с дочерью тоже растерялись у вешалок с бордовыми жилетами.

«Ну что, такая подойдет в вашей школе?» – спросил мужчина у девочки.

«Не знаю я, что им подойдет. Стремная какая-то жилетка. Будем, как заклейменные ходить», – девочке идея с введением единого элемента формы явно не понравилась.

Собираем старшеклассников

Более-менее без проблем на школьном базаре можно одеть детей только из младшей возрастной категории, говорят родители.

Вопросы к ассортименту начинаются уже с третьего-четвертого классов. А если дети рослые, то даже со второго или первого.

За два часа, которые мы провели на школьном базаре, никто из детей старших классов сюда не пришел, поэтому мы сами подобрали три деловых образа из представленного товарного ряда и примерили их на себя.

Вот так могла бы выглядеть одиннадцатиклассница, которая одета по канонам школьного базара.

Образ первый – брюки и блузка.

Брюки стоят Br87,55

Блузка – Br61,38

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

Ткань вещей очень тонкая, а брюки садятся откровенно плохо: заметны серьезные проблемы в талии. Если чуть ослабить поясок, есть угроза обнажиться. При этом длина штанин чуть коротковата, бедра же на месте.

Образ второй – все та же блузка и юбка.

Юбка стоит Br70,22

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

Несмотря на то, что в области бедер она сидит плотновато, в талии все равно гуляет ветер.

Образ третий – та же блузка и сарафан.

Последняя и самая дорогая из выбранных вещей. Стоит аж Br108,68.

Сидит непонятно, но вроде бы неплохо.

Фото: Артем Братчук/Tochka.by

Кстати, ассортимент на рост выше 170 см небольшой, блузку пришлось взять чуть меньше, хотя села она, несмотря на это, свободно.

На школьном базаре ЦУМ объявил скидку на вещи в 30%. С ее учетом подсчитали, сколько бы потратили гипотетически родители, выбрав они те же вещи, что и мы. Получилось около Br230 плюс обувь, которая обойдется приблизительно в Br150–200. Итого – около Br400.

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