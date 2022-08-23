Россия заявила об усыновлении тысячи незаконно вывезенных из Мариуполя детей6
- 23.08.2022, 12:06
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И это официальные цифры только одного из регионов.
Только в Краснодарском крае России незаконно оформили усыновление более 1000 детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя. Соответствующую информацию опубликовало Управление по семье и детству Краснодарского края, пишет «Зеркало недели. Украина».
Сообщается, что дети будут теперь проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.
Еще более 300 детей находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края в очереди на усыновление.
Для поощрения усыновления незаконно вывезенных детей в России обещают единовременную выплату материнского капитала и выплату помощи.
И это официальные цифры только одного из регионов.
Россия заявила об усыновлении тысячи незаконно вывезенных из Мариуполя детей
Только в Краснодарском крае России незаконно оформили усыновление более 1000 детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя. Соответствующую информацию опубликовало Управление по семье и детству Краснодарского края.
Сообщается, что дети будут теперь проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.
Еще более 300 детей находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края в очереди на усыновление.
Для поощрения усыновления незаконно вывезенных детей в России обещают единовременную выплату материнского капитала и выплату помощи.
Ранее уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук сообщила, что РФ незаконно депортировала на временно оккупированные территории более 180 тысяч детей, в том числе около двух тысяч детей-сирот. Часть детей отправили в Россию.
Указом президента РФ украинским детям-сиротам стали давать российское гражданство по «упрощенке». А на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей новорожденных принудительно записывают в «граждане РФ».