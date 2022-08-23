Белорусский хоккеист: Мой двоюродный брат воюет за Украину 23.08.2022, 12:21

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Николай Сытый рассказал, как его родственники борются за украинскую независимость.

Белорус Николай Сытый, который подписал контракт с польским «Торунем» благодаря тому, что он выступает против войны в Украине и получил поддержку от Белорусского фонда спортивной солидарности, рассказал о том, что его родственники воюют за Украину в войне с Россией, пишет «Трибуна».

– Не все фанаты знают, что ты не из Беларуси, и что у тебя другие корни. Можешь ты рассказать об этом больше?

– Я родился в Казахстане, как и мой отец. Моя мама родилась под Харьковом в маленьком селе Одринка в Украине. Сейчас там живут все родственники моей мамы. Мы часто бывали там с моими родителями. Моя мама, хоть и прожила в Казахстане 30 лет, считает Украину своей родиной. Поэтому, когда Россия напала на Украину, это был удар в самое сердце для нее и для всех нас. Связаться с близкими долгое время было невозможно, и мы испытывали огромный страх. Сейчас я поддерживаю с ними связь, предлагаю им свою помощь. Но они до сих пор подавлены и опустошены происходящим — это катастрофа для нашей семьи.

– В вашей семье есть люди, которые защищают Украину от российской агрессии. Вы до сих пор поддерживаете с ними связь?

– Как я уже говорил, связаться с ними долгое время было невозможно. Сын сестры моей матери на войне. В начале войны связь с ним была очень слабой, что привело к тому, что в течение определенного периода времени мы не знали, что с ним происходит и жив ли он еще. К счастью, теперь связаться с двоюродным братом стало проще, и мы стараемся поддерживать с ним связь. Он до сих пор борется за Украину, хоть это и очень тяжело.

– Ты уже тренировался с командой, в которой будешь играть и с украинскими игроками. У тебя уже была возможность поговорить с ними? Они знают твою историю?

– У меня была возможность тренироваться со всей командой. Я знал большинство людей по прошлому сезону. Я уже познакомился с новыми игроками, особенно из Украины. Все в команде знают мою ситуацию, кто-то имел возможность познакомиться с ней в прошлом сезоне, кто-то сейчас. У меня хорошие отношения в коллективе, ни с кем не конфликтую. Я разговариваю со всеми, потому что я делю людей не по их национальности, а на людей честных и нечестных, хороших и плохих. Все люди равны, – сказал Сытый.

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