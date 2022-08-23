Бумеранг для Дугина Игорь Яковенко

23.08.2022, 12:28

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Игорь Яковенко

Наиболее вероятной остается версия «сакральной жертвы», устроенной российскими спецслужбами.

Как гибель дочери Дугина послужила рентгеном для публичных россиян и какие последствия это событие может иметь.

Историческая рифма. В этот день 566 лет назад, 22 августа 1456 года принцем Валахии стал Влад Дракула, известный впоследствии по легендам о вампирах. Это был его второй приход к власти, в ходе которого он и совершил те поступки, которые, судя по всему, и стали причиной легенды и породили культ Дракулы в искусстве и целое направление в мировом кинематографе, «дракулизм». Среди европейских властителей 15-го века не было гуманистов. Возможно Влад Дракула несколько чаще других сажал людей на кол, причем, подвергал этой мучительной казни не только мужчин, но и женщин. Вероятно, не все феодалы 15 века вспарывали животы своим любовницам, как это делал Дракула. Но кровь реальный властитель Валахии точно не пил, света и чеснока не боялся. Вампиром его сделала литература и народная молва.

И тут можно перебросить мостик к современности, к недавней гибели в результате теракта Дарьи Платоновой, дочери Александра Дугина. Прежде чем говорить о теракте, несколько слов о Дугине. Подобно Владу Дракуле, вполне себе рядовому душегубу, превращенному литераторами и молвой в величайшего злодея всех времен и народов, российская и мировая пресса превратили вполне заурядного фашиста Александра Дугина в идейного наставника Путина и властителя умов кремлевских обитателей, чуть ли не в кукловода, который стоит за спиной марионетки Путина и дергает его за ниточки.

Сам миф о Дугине как родоначальнике русского фашизма не выдерживает сопоставления с реальностью и очень обиден для русских националистов 30-х – 40-годов, многие из которых были поклонниками Муссолини и Гитлера. Особенно обидно покойному Ивану Александровичу Ильину, который еще в 1928 году написал хвалебную статью «О русском фашизме» а приход Гитлера к власти встретил с восторгом. Так что никакой Дугин не «родоначальник», а так, мелкий эпигон…

Так случилось, что я никогда не встречался с Дугиным, хотя лет двадцать ходил с ним по одним университетским коридорам, заходил после него в студенческие аудитории, в которых еще отчетливо ощущался смрад серы и дерьма, который после себя всегда оставлял этот человек. О том, что влияние Дугина сильно преувеличено можно судить по тому, что я знаю только один случай, когда студентка увлеклась его идеями. Одна из тысяч, которые были вынуждены слушать его бред…

Но гибель дочери Дугина российская пропаганда выдала за удар по крупнейшему теоретику, сорвавшуюся попытку осиротить российский народ, который чуть было не лишился главного мудреца и величайшего пророка. У обитателей телевизора сорвало все предохранители и по трубам понеслось.

Вчера у вечернего мудозвона на труп дочери Дугина радостно слетелись профессиональные падальщики и радостно защелкали клювами и захлопали крыльями.

Тон шабашу задал сам вечерний мудозвон, тут же переключив режим скорби на режим ненависти:

«Когда какая-то сволочь в России радуется, он должен сидеть!».

Выяснив, кто виноват, вечерний мудозвон открыл дискуссию на тему «что делать». И тут же заорал:

«Давайте создадим шарашки!»

Совершенно бесполезно пытаться понять, каким образом ответом на гибель молодой фашистки должно стать создание «шарашек». Но на фоне дальнейшего обсуждения идеи Соловьева показались образцом логики.

«Политолог» Евстафьев был сосредоточен, отрывист и свиреп: «Нужна окончательная зачистка пятой колонны!».

«Британия играет роль европейского ИГИЛа».

«Входным билетом для США для разговора с нами должна стать утилизация Великобритании. Денуклеаризация. Внешнее управление. Целью должен быть полный демонтаж этого уродливого гнезда разврата, педофилии, наркомании и прочей мерзости».

При чем тут Великобритания? Откуда «политолог» Евстафьев взял, что США захотят общаться с ним, или с Путиным? Да еще готовы будут за такое счастье «утилизировать» Великобританию? Вот вам смешно, о обитатели соловьиного помета были в восторге и наперебой хвалили «политолога» за столь глубокие идеи.

Человека по имени Яков Кедми в российском телевизоре именуют «общественным деятелем Израиля» и с почтением внимают каждому сказанном им слову, хотя в Израиле его воспринимают как шута горохового. В России Кедми ведет себя как строгий учитель, который отчитывает нерадивые российские власти за то, что они плохо воюют со всем миром, недостаточно люто убивают украинцев и недостаточно тщательно зачищают оппозицию. В этот раз в ответ на убийство дочери Дугина Кедми сурово спросил присутствующих: «Почему Никополь до сих пор не взят?!»

Обитатели студии Соловьева не нашлись что ответить суровому инспектору, поскольку чувствовали свою вину за то, что никто из них, действительно, не брал Никополь и ничего не мог сказать в свое оправдание…

Пропагандисты устроили конкурс на самое идиотское высказывание.

Создатель телеканала «Царь Град» Константин Малофеев сообщил, что лучшей памятью для погибшей будет улица имени Дарьи Дугиной в Киеве: «И мы обязательно назовем её именем эту улицу. А для этого нам надо сначала перестроить Киев, все другие города Украины, будущей Великой России».

Помимо этого, православный олигарх потребовал уничтожить Украину: «После убийства Дарьи Платоновой наш долг уничтожить орудие зла. Уничтожить Украину как террористическое государство. Мы с Украиной на одной земле существовать не можем. Нельзя сосуществовать с инфернальным злом».

Его горячо поддержал пропагандист Антон Коробков-Землянский:

«Кто бы ни стоял за убийством Дарьи Дугиной — Украина должна быть уничтожена».

То есть, этим людям главное – уничтожить Украину. Неважно какое эта страна имеет отношение к смерти дочери Дугина.

Автор книги «Путин. Его идеология» Алексей Чадаев обвиняет поляков. Нацист Егор Холмогоров вместе с коммунисткой Дарьей Митиной – англосаксов.

Им вторит руководитель Россотрудничества Евгений Примаков:

«Покушение на Александра Гельевича Дугина, убийство его дочки Дарьи является само по себе доказательством, что курировали это покушение люди из ЦРУ/Ми 6.

«Политолог» Сергей Марков решил выделиться из общего ряда и придумал, что: «Теракт против Дугина направлен против российско-турецких отношений».

Уфф…

Все эти люди, слова которых приведены выше, относятся к удивительному типу людской породы, выведенному за последние два десятилетия – «человек путинский». Наряду с многими отличительными особенностями «человека путинского» отличает полное отсутствие эмпатии. Ни один из них не выразил ни слова сочувствия тысячам украинцев, убитых за полгода этой войны. И на эту молодую фашистку им глубоко наплевать, что доказывает, как быстро они переключаются от мимоходом сказанного дежурного слова сочувствия – к сладостным картинам уничтожения Украины и других стран…

Сегодня бессмысленно гадать, кто организовал этот теракт. Ясно одно – ни Украина, ни Запад к этому не имеют никакого отношения. Просто потому, что никому в Украине и на Западе не было и нет никакого дела до Дугина и его дочери. Эти люди никому в Украине не мешали и смерть что папы, что дочери ни на миллиметр не приближает победу Украины в этой войне. Я сознательно вывожу за скобки этические моменты убийства мирных граждан, оставляя только отсутствие хоть сколько-нибудь рациональных мотивов.

Особняком в этом мутном потоке стоит высказывание Ильи Пономарева о некой Республиканской Национальной Армии, которая по его данным взяла на себя ответственность за этот теракт т уполномочила его объявить об этом. Илья Пономарев поддержал эту организацию, а также осуществленный ею теракт, призвал вступать в ее ряды и зачитал манифест, в котором эта «Армия» призывает уничтожать всех, кто так или иначе поддерживает Путина, уверяет, что они гарантируют защиту всем, кто встанет в ее ряды, а после свержения путинского режима именно они освободят народы России и создадут новое замечательное, а главное свободное общество.

От всего этого за версту разит провокацией. Чьей, сказать не берусь. По пунктам. Илья Пономарев – гражданин Украины, позиция которой в отношении этого теракта сформулирована вполне внятно сформулирована советником офиса президента Подоляком: Украина, в отличие от России не является криминальным и террористическим государством и поэтому терактами не занимается.

Вероятность существования «Республиканской Национальной Армии» (название совпадает с РНА в фашистской Италии, что, явно указывает на троллинг) на мой взгляд равняется нулю.

Разговоры о недопустимости убийства дочери Дугина, которая, как и ее отец призывала к массовому убийству украинцев, предлагаю отложить до окончания войны, когда хоть немного зарубцуются ожоги на душах. Пусть эти разговоры ведут украинцы, россиянам в них участвовать, на мой взгляд, неприлично.

Главное, что дочь Дугина, как и сам Дугин – это абсолютно ложная цель. Что делает абсолютно невероятной версию ее убийства противниками Путина и наиболее вероятной версию «сакральной жертвы», устроенной российскими спецслужбами.

Понятия не имею, зачем во все это вляпался Илья Пономарев, но это сейчас и не так важно. Важнее другое – этот теракт вполне вероятно будет использован для совершения российской властью все новых гадостей как на территории Украины, так и внутри России…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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