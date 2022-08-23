Ученые выяснили, чем пахнет известная комета 1 23.08.2022, 12:31

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко имеет в своем составе вещества, которые раньше не находили на кометах.

Швейцарские ученые провели новое исследование на основе данных, которые были получены космическим аппаратом Rosetta с 2014 по 2016 год. Результаты показывают, что известная комета содержит органические молекулы, которые являются строительными блоками для жизни и играют ключевую роль в ее эволюции. Также ученые обнаружили впервые некоторые соединения, которых раньше не находили в составе комет, сообщает «Фокус».

«Считается, что кометы сыграли свою важную роль в том, что с их помощью на Землю попали сложные молекулы, которые необходимы для развития углеродной жизни на нашей планете. Оказалось, что в составе кометы 67P/Чурюмова-Герасименко намного больше сложных органических молекул, чем предполагалось», — говорит Нора Ханни из Бернского университета, Швейцария.

Ученые для своего нового исследования использовали данные космического аппарата Rosetta, который исследовал комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Ученые впервые обнаружили некоторые сложные органические молекулы в составе кометы, которых раньше не наблюдали в составе этих ледяных космических объектов.

По словам Ханни, состав органических молекул на комете соответствует части органического вещества, который обнаружили в метеоритах. Из этого ученые сделали вывод, что вероятно метеориты сталкивались с кометой и после этого несли органический материал на Землю, что могло способствовать возникновению жизни на нашей планете. Также ученые выяснили, что молекулярный состав кометы 67P/Чурюмова-Герасименко очень похож на органические вещества, которые попадают на Сатурн из его самого ближнего к планете кольца.

«В ходе исследования мы обнаружили, что в состав кометы входят химические соединения, которые помогают создавать известные ароматы на Земле. Например, мы нашли нафталин, вещество с очень характерным запахом, бензойную кислоту, которую используют для создания благовоний, бензойный альдегид, который используют для создания миндального вкуса у продуктов питания и многие другие молекулы», — говорит Ханни.

Также ученые обнаружили в составе кометы 67P/Чурюмова-Герасименко такое вещество, как формамид и другие подобные этому соединения, которые выполняют пребиотическую функцию. То есть они помогают синтезировать биомолекулы, такие как сахара и аминокислоты.

В ходе исследования подтвердились давние подозрения ученых, что такие кометы, как 67P/Чурюмова-Герасименко имеют в своем составе вещества, из которых сформировались планеты Солнечной системы 4,5 млрд лет назад.

«Мы выяснили, что многие органические молекулы этой кометы также находятся в молекулярных облаках, из которых рождаются звезды. Это говорит о том, что кометы могут содержать вещества, которые существовали еще до появления Солнечной системы», — говорит Ханни.

Комета 67P/Чурюмова — Герасименко – это короткопериодическая комета, которая вращается вокруг Солнца каждые примерно 7 лет. Ее открыли еще в 1969 году. А в 2014 году впервые в истории космический аппарат вышел на орбиту кометы и собрал все необходимые данные о ней, в том числе с помощью спускаемого космического аппарата.

Эта комета приближалась к Земле в ноябре 2021 года на расстояние почти 60 млн км. В следующий раз очень близко к нашей планете комета подлетит только в 2214 году.

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