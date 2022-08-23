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Какие лукашенковские министерства читают и боятся сайт «Хартия-97»

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  • 23.08.2022, 12:52
  • 2,940
Какие лукашенковские министерства читают и боятся сайт «Хартия-97»

Правду хотят знать все.

Сайт «Еврорадио» обратил внимание на то, что ряд лукашенковских чиновников, дипломатов и силовиков подписаны на официальную страницу сайта «Хартия-97» в Твиттере. 

Среди них — МВД.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский также читает «Хартию-97».

Минспорта и туризма читает аккаунт нашего сайта в «Твиттере».

Минздрав, который распространяет ложную информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси, читает «Хартию-97» в «Твиттере».

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